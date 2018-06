Clio Cup Italia e Clio Cup Press League | a Monza lo spettacolo è annunciato

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Sarà il “tempio della velocità” per eccellenza ad ospitare questo fine settimana il quarto dei sette appuntamenti dellaCup, nel cui contesto scenderanno in pista anche i protagonisti dellaCupdi RenaultDavanti a tutti in campionato c’è ancora Simone Di Luca. Il romano del team Faro Racing, dopo un weekend “interlocutorio” a Vallelunga, è intenzionato a confermare la propria leadership che ha costruito centrando tre successi di fila nei primi due round del Mugello e di Misano (dove ha raccolto anche un secondo posto). Alle sue spalle Felice Jelmini, che sul tracciato romano a inizio mese ha messo a segno la sua seconda vittoria di questa stagione. Il giovane pilota della Composit Motorsport deve recuperare 27 punti e arriverà in Brianza con 16 lunghezze di vantaggio nei confronti dello sloveno Bostjan Avbelj (Lema Racing) e ancora due in più su ...