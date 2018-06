Cine&Comic Fest 2018 | ecco il programma delle anteprime e le modalità per partecipare

Cine&Comic Fest 2018 : in anteprima 12 Soldiers - La settima musa e le prime immagini del thriller Ride - Best Movie : ... di Mine , sarà il protagonista di un panel in cui presenterà un contenuto esclusivo tratto da Ride , qui il trailer, , il nuovo, attesissimo thriller mozzafiato sugli sport estremi diretto da Jacopo ...