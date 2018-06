Cina | PBoC verso una politica monetaria sempre più accomodante

trend-online

: Cina: prestiti in essere cresciuti del 12,6% annuo in maggio Secondo quanto comunicato martedì dalla People's Bank… - nomoney_noparty : Cina: prestiti in essere cresciuti del 12,6% annuo in maggio Secondo quanto comunicato martedì dalla People's Bank… - donnagiulietta8 : @J599 @ItalianPolitics ma no. giorni fa i cinesi hanno detto a trump che prenderanno misure severe contro i suoi da… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Questa misura adottata dallainietterà liquidità nell'economia per 700 miliardi di yuan, in particolare 500 miliardi di renminbi per le grandi banche a sostegno di programmi di capitalizzazione ...