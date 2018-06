Ciclismo su pista – Incidente in allenamento | atleta in condizioni gravissime

sportfair

: RT @PrioreRoberto: @federcronos @Padovacrono @BorgatoElisa Prima giornata campionato regionale ciclismo pista Velodromo Monti Padova https:… - BorgatoElisa : RT @PrioreRoberto: @federcronos @Padovacrono @BorgatoElisa Prima giornata campionato regionale ciclismo pista Velodromo Monti Padova https:… - PrioreRoberto : @federcronos @Padovacrono @BorgatoElisa Prima giornata campionato regionale ciclismo pista Velodromo Monti Padova - Sportfriends64 : Ciclismo> Memorial Mamma Ave: tornano le emozioni su pista ad Ascoli Piceno -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ciclista tedesca in gravidopo unsu: paura per Kristina Vogel Ansia e tensione in Germania per gli appassionati di sport e, in particolar modo, disu: la giovane Kristina Vogel versa in gravidopo un terribileinsulladi Cottbus. La pluricampionessa olimpica e mondiale è caduta violentemente a terra dopo aver colpito un collega: la 27enne non ha mai perso conoscenza ed è stata subito portata in ospedale, a Cottbus, da dove poi è stata trasferita a Berlino. Secondo sueddeutsche.de, sembra che la ciclista abbia riportato una “grave lesione del midollo spinale“. “Preoccupazione massima“, comunica la Federazione tedesca. L'articolosuininSPORTFAIR.