Ciclismo su pista | Germania in ansia | bruttissimo incidente per la pluricampionessa Vogel

Ciclismo : schianto in pista mentre si allena - grave l'olimpionica Vogel : Kristina Vogel, stella tedesca del Ciclismo su strada, due ori e un bronzo ai Giochi, si è gravemente infortunata in un incidente durante un allenamento, martedì al velodromo di Cottbus. La 27enne si ...

Ciclismo su pista – Incidente in allenamento : atleta in condizioni gravissime : Ciclista tedesca in gravi condizioni dopo un allenamento su pista: paura per Kristina Vogel Ansia e tensione in Germania per gli appassionati di sport e, in particolar modo, di Ciclismo su pista: la giovane Kristina Vogel versa in gravi condizioni dopo un terribile Incidente in allenamento sulla pista di Cottbus. La pluricampionessa olimpica e mondiale è caduta violentemente a terra dopo aver colpito un collega: la 27enne non ha mai perso ...

Ciclismo su pista - ALLARME ITALIA! Velodromo di Montichiari ormai inagibile. Azzurri costretti ad allenarsi all’estero… : Il Velodromo di Montichiari è praticamente inagibile come dimostrano le foto pubblicate da tuttobiciweb.it. L’impianto, infatti, si distingue purtroppo per la presenza di muffa e macchie di umidità, la pista è totalmente rovinata. Sono state messe delle pezze per cercare di frenare la pioggia e l’umidità ma purtroppo non è bastato, i vari incontri svoltisi per cercare di risolvere la situazione hanno prodotto un nulla di fatto. Una ...

Ciclismo : Montichiari sarà la città per i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23 : L’UEC ha deciso che la città di Montichiari ospiterà i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, in programma dal 21 al 26 agosto Si svolgeranno in Italia, al Velodromo di Montichiari, i Campionati Europei Pista Juniores e Under 23, dal 21 al 26 agosto, subito dopo i mondiali Juniores previsti dal 12 al 18 agosto ad Aigle, in Svizzera. Lo ha deciso l’UEC nei giorni scorsi, accogliendo la proposta dell’Italia. “Non c’erano altre ...