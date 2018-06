Ciclismo | incidente in allenamento | grave l' olimpionica tedesca Vogel

Ciclismo su pista - Germania in ansia : bruttissimo incidente per la pluricampionessa Vogel : Grande ansia e preoccupazione in Germania per le condizioni della pluricampionessa di Ciclismo su pista, Kristina Vogel, rimasta vittima di un brutto incidente mentre si stava allenando sulla pista di ...

Ciclismo - incidente e beffa per Ballerini : investito da un’auto e costretto a pagare… la multa : Davide Ballerini è stato investito da un’auto durante un allenamento a Como, il corridore dell’Androni poi è stato anche multato per non aver usato la pista ciclabile Brutta disavventura per Davide Ballerini, giovane corridore dell’Androni-Sidermec investito giovedì scorso a Como durante un allenamento. Il ciclista 23enne, arrivato terzo nella classifica della maglia ciclamino dietro Viviani e Bennett, stava pedalando insieme ...

Ciclismo : grave incidente nell'agrigentino - modificato percorso Giro d'Italia : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - Un grave incidente avvenuto oggi nell'agrigentino ha costretto gli organizzatori del Giro d'Italia a modificare il percorso della gara ciclistica della Agrigento-Santa Ninfa. Nello scontro tra una moto e una Fiat Stilo è rimasto ferito il motociclista.

