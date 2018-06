Ciclismo | gravissimo incidente per Kristina Vogel! Brutto scontro al Velodromo

oasport

: #ciclismo BRUTTISSIMO INCIDENTE! Kristina Vogel si scontra con un atleta al Velodromo, la Campionessa Olimpica è in… - OA_Sport : #ciclismo BRUTTISSIMO INCIDENTE! Kristina Vogel si scontra con un atleta al Velodromo, la Campionessa Olimpica è in… - TgVerona : Cade in discesa: ciclista gravissimo #verona #veneto #italia #news #cronaca #ciclismo -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Bruttissima notizia daldi Cottbus doveVogel, Campionessa Olimpica nella velocità a Rio 2016, si è purtroppo scontrata con un altro atleta che era entrato improvvisamente in pista. L'si è subito rivelato molto grave e le condizioni della 27enne tedesca si sono immediatamente rivelate molto critiche. Secondo il portale sportschau.de, la pistard vincitrice di undici titoli mondiali sarebbe stata prontamente portata all'ospedale di Cottbus e poi elitrasportata al Trauma Center di Berlino. Il manager e il tecnico della Nazionale si sono subito dichiarati preoccupati, anche perché questo non è il primodella carriera della ragazza di Leninskoe: undici anni fa si scontrò contro un'automobile, andò in coma per due giorni ma ne uscì più forte di prima. (foto pagina FacebookVogel)