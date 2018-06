Ciclismo | Elia Viviani | “Ci provo per il Tricolore Spiace non essere al Tour de France”

oasport

(Di mercoledì 27 giugno 2018) È sicuramente la stagione della consacrazione per quanto riguarda la strada. Se per la pista non c’erano più dubbi, dopo il capolavoro timbrato a Rio 2016, con la medaglia d’oro nell’omnium,è riuscito anche nel secondo obiettivo della carriera: quello di diventare uno dei migliori velocisti al mondo. Tredici vittorie in stagione con la nuova maglia della Quick-Step Floors, delle quali ben quattro al Giro d’Italia, oltre alla classifica a punti dominata nella Corsa Rosa. Purtroppo però, per ordini di scuderia, non potràal via del prossimode France: “Nelle prime dieci tappe ci saranno cinque-sei volate. Con questa condizione quasifermarsi, ma è giusto rispettare i programmi, che per la seconda parte di stagione nel mio caso prevedono la Vuelta” ha dichiarato in quel di Treviso, dov’era ospite di “Km ...