Cho Hyun-Woo | il portiere coreano che ha fermato la Germania e fatto innamorare il mondo

Cho Hyun-Woo - il muro di Seul che ha eliminato la Germania dai Mondiali : I giganti contro il "bambino". La Germania sbatte contro la Corea del Sud ed il suo portiere Cho Hyun-Woo , 26enne originario di Seul attualmente in forza nel Daegu, squadra di prima categoria del campionato sudcoreano.Con le sue parate Cho Hyun-Woo ha fermato più e più volte i temibili attaccanti tedeschi, che non sono riusciti così a sbloccare il risultato. Il portiere sudcoreano si è sempre fatto trovare preparato ...

LIVE Pagelle Germania-Corea del Sud - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0. Hyun-Woo Cho si supera sul colpo di testa di Goretzka! : CLICCA QUI PER IL LIVE DI COREA DEL SUD-GERMANIA Si chiude sullo 0-0 il primo tempo di Germania-Corea del Sud. Poco, se non pochissimo, spettacolo a Kazan, con la squadra di Loew che ha provato a combinare qualcosa in avanti, ma senza rendersi pericolosi. Gli asiatici, invece, hanno costruito un paio di chance interessanti, alle quali è mancata solo la precisione. La Germania appare troppo prevedibile e sta andando a sbattere contro il muro ...