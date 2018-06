Chloe muore a 15 anni mangiando un kebab | la proprietaria del ristorante pagherà solo una

Chloe Sagal : la creatrice dell'horror indie Homesick muore suicida : Chloe Sagal, sviluppatrice indie e autrice dell'apprezzato horror Homesick, si è sucidata in un parco della cittadina di Portland, dandosi alle fiamme. L'intervento dei passanti non ha salvato la 31enne transgender, che stando a quanto afferma la sua famiglia avrebbe compiuto il gesto come protesta per il forte clima di odio che la circondava e per il costante bullismo di cui era vittima.La Sagal era finita al centro di un polverone mediatico ...