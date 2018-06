Chiara Ferragni e la vita con Leone in 9 minuti | «Le emozioni più incredibili di sempre»

Chiara Ferragni / L'appello dei fan in vista delle nozze con Fedez : una richiesta social... : Chiara Ferragni e Fedez, per la coppia arriva L'appello dei fan: "Dopo la video-story della nascita di Leone vogliamo quella dei preparativi delle nozze e del sì"(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 05:08:00 GMT)

Chiara Ferragni ascolta la nuova canzone di Fedez e si commuove - Leone rigurgita. Il video è virale : "Divergenze di opinione" sul nuovo album di Fedez. Nel video postato su Instagram proprio dal rapper milanese, Chiara Ferragni si commuove dopo aver ascoltato una sua canzone inedita....

Chiara Ferragni e Leone ascoltano le nuove canzoni di Fedez ma la reazione del figlio è esilarante (video) : Chiara Ferragni e Leone ascoltano le nuove canzoni di Fedez in anteprima: la reazione del neonato è esilarante! Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve videoclip, in cui ritrae la blogger e il figlio mentre ascoltano i brani del rapper che saranno contenuti nel prossimo disco d'inediti. E mentre la reazione della fidanzata è delle più dolci, commossa e con gli occhi lucidi, non si può dire lo stesso del piccolo Leone, in ...

FEDEZ E Chiara FERRAGNI/ L’Home Tour - due piani e bagno privato per la cabina armadio della coppia : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, la coppia si racconta con L’Home Tour: i nuovi particolari del loro nuovo appartamento extra lusso nel quartiere City Life a Milano.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 08:30:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez/ L’Home Tour - ecco cosa fanno spenti i cellulari : la vita senza filtri di… Instagram : Chiara Ferragni e Fedez, la coppia si racconta con L’Home Tour: ecco cosa fanno spenti i cellulari, la vita senza filtri di… Instagram raccontata dai diretti interessati.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 05:06:00 GMT)

Chiara Ferragni / Dall'incidente hot alla cabina armadio : a Parigi per un giorno ma... : A soli due giorni Dall'incidente hot causato da Fedez, Chiara Ferragni è nuovamente sulla bocca di tutti a causa del mini vestito trasparente che lascia intravedere tutto...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 22:40:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni - visita guidata nel nuovo mega appartamento : "Hi guys, welcome to my and Fedez house". Chiara Ferragni, 31 anni, e Fedez, 28, aprono per la prima volta le porte della casa in cui vivono da quando è nato il piccolo Leone. Lo fanno ovviamente...

Chiara Ferragni e Fedez - visita guidata del lussuoso nido d’amore : A poche settimane dal loro ritorno in Italia, domenica 24 giugno Chiara Ferragni e Fedez, i Ferragnez come si sono ribattezzati, hanno virtualmente invitato tutti i loro fan a fare un giro nella loro nuovissima e bellissima casa milanese, situata nel nuovo polo City Life che sorge nel quartiere noto come Milano Fiera. La regina di Instagram ha illustrato a tutti i follower com’è stata sistemata la nuova abitazione sua e del futuro marito ...

Chiara Ferragni / Dall'incidente hot alla cabina armadio : ecco cosa vorrebbero avere tutte le donne : A soli due giorni Dall'incidente hot causato da Fedez, CHIARA FERRAGNI è nuovamente sulla bocca di tutti a causa del mini vestito trasparente che lascia intravedere tutto...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:42:00 GMT)

Chiara Ferragni / Dall'incidente hot alle trasparenze : su Instagram il tour della nuova casa : A soli due giorni Dall'incidente hot causato da Fedez, CHIARA FERRAGNI è nuovamente sulla bocca di tutti a causa del mini vestito trasparente che lascia intravedere tutto...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:55:00 GMT)

Chiara Ferragni / Dall'incidente hot alle trasparenze : Fedez si mette la benda sulla bocca ma... : A soli due giorni Dall'incidente hot causato da Fedez, CHIARA FERRAGNI è nuovamente sulla bocca di tutti a causa del mini vestito trasparente che lascia intravedere tutto...(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 13:24:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni mostrano la nuova casa - un tour su Instagram tra le camere e la palestra privata (foto) : Fedez e Chiara Ferragni mostrano la nuova casa a Milano su Instagram Tv, il nuovo portale del social network che consente di salvare video e renderli disponibili a lungo termine. La coppia più social del web ha mostrato le stanze della nuova lussuosa casa attraverso alcuni videoclip registrati con il telefono: guida d'eccezione, proprio la padrona di casa Chiara Ferragni, che ha introdotto tutte le stanze dell'appartamento, dall'ingresso al ...

Gaffe social per Fedez - riprende Chiara Ferragni in posa hot e poi chiede scusa : La pace tra i due è ormai fatta e lo si capisce dalle tante Instagram stories pubblicate dopo il “piccolo incidente di percorso”, nelle quali Fedez e Chiara Ferragni sembrano andare d’amore e d’accordo. Di quale incidente stiamo parlando? Una “svista” di Fedez che sui social però non è passata inosservata: nel fare una foto al cane di casa, Matilde, il rapper ha immortalato anche la fidanzata senza accorgersi ...

Tutti a guardare i piedi di Chiara Ferragni : quel particolare della foto non sfugge agli utenti : FUNWEEK.IT - Che Chiara Ferragni avesse dei piedi non propriamente bellissimi è cosa arcinota solo che regolarmente, soprattutto quando posta foto scalza o con scarpe aperte, gli utenti dei...