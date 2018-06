Chiara Appendino e Virginia Raggi sotto fuoco amico

Torino - Chiara Appendino vuole le Olimpiadi e minaccia le dimissioni se i consiglieri M5s si oppongono : Scontro nella maggioranza M5s a Torino sulla candidatura a ospitare i Giochi olimpici del 2026. La sindaca Chiara Appendino, durante una riunione andata avanti fino a notte inoltrata, è arrivata a minacciare di dimettersi nel caso in cui i consiglieri decidano di opporsi al dossier che oggi la prima cittadina presenterà al governo.Continua a leggere

Torino - il sindaco Chiara Appendino a processo per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno : Si procede per i reati di disastro, lesioni e omicidio colposo. L'indagine riguarda le modalità con cui fu organizzato e gestito l'evento di Piazza. Con il primo cittadino, deve essere processato anche l'ex questore Angelo Sanna. Nella calca rimasero ferite 1.526 persone e una donna perse la vita.Continua a leggere

Piazza San Carlo - chiesto rinvio a giudizio per Chiara Appendino : chiesto rinvio a giudizio anche per altri 14 indagati. L'inchiesta riguarda le modalità con cui fu organizzato e gestito l'evento in cui perse la vita una donna e rimasero ferite 1500 persone

Torino - chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati per piazza San Carlo : La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati nell’inchiesta su quanto accadde in piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League, delle ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1500 feriti e la morte di una donna. Si procede per i reati di disastro lesioni e omicidio colposo. L’indagine riguarda le ...

Torino - Chiara Appendino rinviata a giudizio/ Ultime notizie - Sindaco a processo per fatti di Piazza San Carlo : Torino, Chiara Appendino rinviata a giudizio: il Sindaco a processo per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, quando perse la vita Erika Pioletti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 10:36:00 GMT)

Chiara Appendino - chiesto il processo per i fatti di Piazza San Carlo a Torino : La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio della sindaca Chiara Appendino e di altri 14 indagati nell'inchiesta su quanto accadde in Piazza San Carlo la sera del 3 giugno 2017 quando, durante la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League, delle ondate di panico tra la folla provocarono oltre 1500 feriti e la morte di una donna.Si procede per i reati di disastro lesioni e omicidio colposo. L'indagine riguarda le ...

Torino - Chiara Appendino verso il processo per falso in atto pubblico : Nuove accuse gravano sulla sindaca di Torino, Chiara Appendino: la procura del capoluogo piemontese ha chiuso l’indagine sul caso Ream, relativa alla cancellazione di un debito di 5 milioni di euro dal bilancio 2016 del Comune di Torino. La Procura ha ipotizzato il reato di falso in atto pubblico e di abuso d’ufficio per la sindaca Appendino, per l’assessore al Bilancio Sergio Rolando e per Paolo Giordana, ex capo di Gabinetto della sindaca. Nei ...

Buon compleanno Gabriele Cirilli - Chiara Appendino - Michela Miti… : Buon compleanno Gabriele Cirilli, Chiara Appendino, Michela Miti… …Alessandro Cattaneo, Diego Milito, Silvia Costa, Silvio Sircana, George Herbert Walker Bush, Raphael Geminiani, Mara Berni, Carlo Fracanzani, Chick Corea, Tarak ben Ammar, Nino Formicola, Alessandro Pagano, Pappi Corsicato, Francesco Renga, Alberto Ghibellini, Paolo Silvio Mazzoleni, Andrea Beccari, Francesco Piu, Andrea Guardini, Tea Ugrin… Oggi 12 giugno compiono gli anni: ...

Torino - Chiara Appendino verso il processo per falso in atto pubblico Video : Nuove accuse gravano sulla sindaca di Torino, Chiara Appendino: la procura del capoluogo piemontese ha chiuso l’indagine sul caso Ream, relativa alla cancellazione di un debito di 5 milioni di euro dal bilancio 2016 del Comune di Torino. La Procura ha ipotizzato il reato di falso in atto pubblico e di abuso d’ufficio per la sindaca Appendino, per l’assessore al Bilancio Sergio Rolando e per Paolo Giordana, ex capo di Gabinetto della sindaca. Nei ...

Torino - Chiara Appendino verso il processo per falso in atto pubblico : Nuove accuse gravano sulla sindaca di Torino, Chiara Appendino: la procura del capoluogo piemontese ha chiuso l’indagine sul caso Ream, relativa alla "cancellazione" di un debito di 5 milioni di euro dal bilancio 2016 del Comune di Torino. La Procura ha ipotizzato il reato di falso in atto pubblico e di abuso d’ufficio per la sindaca Appendino, per l’assessore al Bilancio Sergio Rolando e per Paolo Giordana, ex capo di Gabinetto della sindaca. ...

Torino - chiuse le indagini per il caso Ream. Avviso alla sindaca Chiara Appendino e altri indagati : La procura di Torino ha chiuso le indagini su una vicenda chiamata caso Ream, legata ai conti del Comune di Torino, e ha notificato l’Avviso alla sindaca, Chiara Appendino, e ad altri indagati. L'articolo Torino, chiuse le indagini per il caso Ream. Avviso alla sindaca Chiara Appendino e altri indagati proviene da Il Fatto Quotidiano.

Chiara Appendino impegnata nella lotta contro l’omofobia e la transfobia : “Una lotta estremamente aspra, come tutte quelle che si pongono come obiettivo mettere in discussione costrutti culturali radicati, che in

Anagrafe Torino - Chiara Appendino ha catapultato l’Italia nel futuro. Avendo tutti contro : Chiara Appendino è un’eroina dei nostri tempi. Nonostante governi una città, Torino, in un Paese, l’Italia, che in larga parte si diChiara contrario a estendere i diritti di cui godono i bambini nati in famiglie eterogenitoriali (“normali”) a quelli nati in famiglie omogenitoriali, nonostante sia stata stralciata quella parte della Legge Cirinnà che regolamentava la filiazione nelle unioni civili tra due persone dello ...

La sindaca di Torino - Chiara Appendino - ha registrato all’anagrafe tre bambini come figli di altrettante coppie omogenitoriali : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha registrato all’anagrafe della città un bambino nato in Italia come figlio di una coppia omogenitoriale, costituita da due donne. È la prima volta che in Italia un sindaco decide direttamente per una registrazione di The post La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha registrato all’anagrafe tre bambini come figli di altrettante coppie omogenitoriali appeared first on Il Post.