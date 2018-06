' Chi l' ha Visto' | intercettazione riapre il caso di Ilaria Alpi | ' Uccisa dai militari

Chi l’ha Visto? Anticipazioni : ultima puntata dell’edizione classica - dal 5 luglio la versione estiva : Questa sera i casi di Manuela Teverini e Luciana Fantato. Oggi termina la trasmissione, ma dalla prossima settimana inizierà Chi l’ha Visto? versione estiva.

Lovero in ginocChio : «Mai visto prima un nubifragio così» : Una bomba d'acqua che ha allagato strade, cantine e case e, dopo, una grandinata come non s'era mai vista che ha distrutto tutto: non abbiamo più una verdura nell'orto o un fiore in giardino e, ...

Morto chef : vigili - Chi ha visto ci Chiami : ANSA, - ROMA, 23 GIU - Il Comando generale della polizia locale di Roma "invita chiunque sia in grado di fornire elementi utili sull'incidente" dell'altra notte su Lungotevere della Vittoria a Roma, ...

Untore dell’Hiv. L’appello a Chi l’ha Visto : “Chi ha fatto sesso con lui ci Chiami” : Il capo della Squadra Mobile di Ancona: "Chi ha avuto rapporti con Pinti si metta in contatto con noi”. Il 35enne ora potrebbe essere incriminato anche per l'omicidio volontario dell'ex fidanzata, morta un anno fa a causa della patologia che lui affermava non esistesse.Continua a leggere

Untore Hiv - l'ex è morta un anno fa. L'appello a Chi l'ha Visto : 'Chi ha avuto rapporti con lui ci Chiami' : Claudio Pinti , l'Untore del virus Hiv, ha contagiato volutamente tutti i suoi partner sessuali. La polizia di Ancona ne è convinta e ha le prove. Lo spiega a Chi l'ha Visto? Carlo Pinto, capo della ...

SOLO : A STAR WARS STORY/ Disney non ha previsto "l'affaticamento del franChising" : Lucasfilm e Disney hanno deciso di sospendere gli spin-off di STAR WARS per dedicarsi ad un SOLO progetto alla volta: la causa è il flop di SOLO: A STAR WARS STORY?(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:09:00 GMT)

Analisi Auditel : La serata di mercoledì 20 giugno con Iran-Spagna e Chi l'ha visto che sorpassa Petrolio : La serata parte con la curva di Italia1 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Iran-Spagna valevole per il Campionato mondiale di categoria nettamente al comando appena sotto la soglia del 30% di share. Segue la curva blu del Tg1 attorno 20% e quella del Tg5 fra il 10 ed il 15% di share, mentre tutte le altre linee sono ben al sotto della soglia del 10%, con la curva rossa del Tg2 che tocca l'8%. Abbiamo poi nell'access la curva di ...

“Ha fatto questa fine”. Giusy Ventimiglia - a ‘Chi l’ha visto?’. Da 19 mesi della 35enne si sono perse le tracce : Da diciannove mesi svanita nel nulla. Da tanto gli investigatori sono sulle tracce di Giusy Ventimiglia, la 35enne scomparsa Bagheria. Un caso del quale si sta occupando da tempo anche ‘Chi l’ha visto?’. Anche ieri sera la trasmissione di Federica Sciarelli è tornata su Giusy cercando di fare luce sul mistero che sta tenendo in ansia non solo una famiglia, ma un intero paese. Ecco quindi che spuntala testimonianza di una donna che ricorda ...

Asti - mamma non può andare al matrimonio del figlio : visto negato per “risChio migratorio” : La mamma di un ragazzo originario del Gambia e arrivato quattro anni fa in Piemonte, dove ha ottenuto lo status di rifugiato politico, ha continuato a studiare e trovato un lavoro, non riesce a ottenere il visto per poter partecipare al matrimonio del figlio con una ragazza italiana. Secondo l’ambasciata la signora potrebbe decidere di restare in Italia.Continua a leggere