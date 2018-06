Chi è più intelligente tra cane e gatto? La scienza tenta di risolvere l' annosa questione

Chiara Ferragni e la vita con Leone in 9 minuti : «Le emozioni più incredibili di sempre» : La prima ecografia, l’annuncio ufficiale, il pancione che cresce, le emozioni a 12 ore dall’ingresso in ospedale («Leo, vedi di fare il bravo»), l’immancabile bulldog Matilda, le riprese in sala parto, con ancora l’effetto dell’epidurale, la prima volta con Leo tra le braccia. E poi il «primo giro in tre in macchina dall’ospedale a casa», l’allattamento, l’arrivo del resto della tribù dei ...

Molto più piccolo di un Chicco di riso : realizzato il micro-computer : Lungo 0,3 millimentri per lato, è stato progettato come sensore di precisione per la temperatura. Ma perde tutti i dati quando resta senza corrente

L’albero più antico d’Europa è nel Parco del Pollino : si Chiama Italus - è un pino loricato : L’albero vivente più antico d’Europa si trova nel Parco nazionale del Pollino, al confine tra Calabria e Basilicata, a quota duemila metri: si chiama Italus, è un pino loricato, e ha ben 1.230 anni. La pianta ha battuto il record detenuto dall’albero della sua stessa specie, che si trova in Grecia (1.076 anni). L’età di Italus è stata stabilita con l’acceleratore di particelle Tandetron del Centro di fisica ...

Saturno - ocChi al cielo per la notte in cui il pianeta con gli anelli sarà più luminoso che mai : Con l’arrivo dell’estate è più facile alzare gli occhi al cielo e godersi uno spettacolo emozionante. È finalmente arrivata la notte di Saturno, che stasera ruberà la scena in cielo mostrandosi nella sua veste più luminosa di tutto il 2018. Questa notte raggiunge infatti il punto di opposizione al Sole, “la condizione ideale per ammirare il pianeta e i suoi splendidi anelli”, spiega all’Ansa Paolo Volpini, dell’Unione ...

“Chi è felice impara più in fretta” - l’effetto della serotonina sull’apprendimento : Chi è felice impara più in fretta. Un team internazionale del Champalimaud Centre for the Unknown (Ccu), in Portogallo, e dell’University College London (Ucl), nel Regno Unito, ha infatti scoperto un effetto precedentemente sconosciuto della serotonina, meglio nota come ‘l’ormone della felicità’, sull’apprendimento. I risultati dello studio sui topi sono pubblicati su Nature Communications. La serotonina è una delle ...

Il business globalizzato è più forte dei cantori dell’economia “Chiusa” e dei tecnofobi : Roma. Sembrava una offensiva velleitaria quella dell’Unione europea che nel rispondere ai dazi maggiorati di Donald Trump aveva minacciato severe tariffe all’importazione di Harley-Davidson. Come conseguenza lo storico costruttore di motociclette ha deciso di trasferire parte della produzione fuori

Vitalizi - cosa prevede delibera Fico per il taglio : ricalcolo contributivo e tetto massimo per Chi ha più di 4 legislature : Una vera e propria mannaia si abbatterà, dal 1° novembre 2018, su 1.338 dei 1.405 ex deputati. Che dovranno tirare a campare con un Vitalizio decisamente più ridotto rispetto a quello finora percepito. A tre mesi dall’insediamento del Parlamento, il cappio del Movimento 5 stelle si stringe intorno al collo del privilegio più odiato dagli italiani. Un salasso da 136,1 milioni di euro all’anno solo alla Camera (più altri 86,4 al Senato) ormai con ...

Dopo Cambridge Analytica - gli utenti non si fidano più di Chi gestisce i loro dati : Il caso Cambridge Analytica ha lasciato il segno: la maggior parte degli utenti Internet non si fida della gestione dei dati da parte dei social network (69,6%) e dei motori di ricerca (60,5%). È quanto emerge dal rapporto "L'insostenibile leggerezza dell'essere digitale" presentato nel corso dell'Internet Day organizzato da Agi e Censis. Maggiore è invece la fiducia che viene accordata ai soggetti ...

Realizzato il mini-computer più piccolo di un Chicco di riso : Il computer più piccolo del mondo, di 0,3 millimetri di lunghezza, è stato Realizzato dall'Università del Michigan, riappropriandosi del primato dopo che l'IBM aveva annunciato la costruzione di un dispositivo simile a marzo ...

Maldini : 'Volevo fare il portiere. SacChi ci ha reso più ricChi' : MILAN NEWS Intervistato da Federico Buffa nello speciale di Sky Sport per il suo compleanno, Paolo Maldini ha ripercorso le tappe della sua carriera e non solo. Innanzitutto ha parlato di Nereo Rocco , uomo fondamentale per suo padre Cesare ma che lui non ha mai ...

Il marChio che vale di più non è Apple ma Amazon - : A Google è andata peggio Apple è la società più capitalizzata al mondo ma non sempre viene indicata come quella con il marchio che vale di più. Quest'anno la classifica Brand Finance riserva qualche ...