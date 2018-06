ilfattoquotidiano

: RT @TutteLeNotizie: “Chi è felice impara più in fretta”, l’effetto della serotonina sull’apprendimento - ricdil1 : RT @TutteLeNotizie: “Chi è felice impara più in fretta”, l’effetto della serotonina sull’apprendimento - TutteLeNotizie : “Chi è felice impara più in fretta”, l’effetto della serotonina sull’apprendimento - giadinagrisu : RT @fattoquotidiano: “Chi è felice impara più in fretta”, l’effetto della serotonina sull’apprendimento -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Chi èpiù in fretta. Un team internazionale del Champalimaud Centre for the Unknown (Ccu), in Portogallo, e dell’University College London (Ucl), nel Regno Unito, ha infatti scoperto un effetto precedentemente sconosciuto, meglio nota come ‘l’ormonefelicità’, sull’apprendimento. I risultati dello studio sui topi sono pubblicati su Nature Communications. Laè una delle principali sostanze chimiche utilizzate dalle cellule nervose per comunicare tra loro, e i suoi effetti sul comportamento non sono ancora chiari. Per molto tempo i neuroscienziati si sono interrogati sull’azione di questo neurotrasmettitore in un cervello normale. Finora però è stato difficile definire la funzione, in particolare per quanto riguarda l’apprendimento. Usando un nuovo modello matematico, il team internazionale ...