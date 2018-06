Chef Narducci | il giorno del dolore Papà | borsa di studio in sua memoria

Narducci - lacrime e bandiere della Roma al funerale dello Chef. La mamma : 'Non perdonerò mai il responsabile' : La chiesa è piena, pienissma di gente, amici, colleghi, tutti quelli che gli hanno sempre voluto bene. Per l'ultimo saluto ad Alessandro Narducci, lo chef morto in un incidente stradale sul ...

Narducci - lacrime e bandiere della Roma al funerale dello Chef. La mamma : «Non perdonerò mai il responsabile» : La chiesa è piena, pienissma di gente, amici, colleghi, tutti quelli che gli hanno sempre voluto bene. Per l'ultimo saluto ad Alessandro Narducci, lo chef morto in un incidente stradale...

Lo Chef Narducci fu travolto sullo scooter. I pm : 'Fu la Mercedes a invadere la corsia opposta' : Un'invasione di corsia prima di travolgere lo scooter guidato dal 29enne Alessandro Narducci. A causare la morte del giovane chef stellato e della sua amica e collega, la 25enne Giulia Puleio, ...

La morte dello Chef Narducci e il (mancato) alcoltest all'autista che lo ha investito : Subito dopo l'incidente, Fabio Feola, responsabile dell"investimento in cui hanno perso la vita lo chef Alessandro Narducci e la sua collaboratrice Giulia Puleio, non è stato sottoposto all"alcoltest. Il giovane infatti è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli, condizione che eslcude lo svolgimento immediato dell"esame.Come riporta il Corriere, l"ospedale ha effettuato i prelievi del sangue venerdì notti e i risultati saranno a ...

La morte dello Chef Narducci Il giallo del mancato alcoltest all’investitore|Foto : Feola non è stato sottoposto all’esame. Ieri l’interrogatorio: «Avevo bevuto due bicchieri di vino a cena. Non so come sia capitato, ho visto un’ombra piombarmi addosso». Ma secondo un testimone è stato il 30enne a invadere la corsia opposta

Roma - Chef Alessandro Narducci morto in un incidente sul Lungotevere della Vittoria : Lutto nel mondo della cucina e non solo. La scorsa notte, il giovane chef Alessandro Narducci è morto in un tragico incidente stradale a Roma. Secondo le ricostruzioni, il noto cuoco era a bordo del suo scooter con l'amica Giulia, 25 anni, quando si è scontrato con una Mercedes classe A guidata da un 30enne italiano. Lo schianto è avvenuto sul Lungotevere della Vittoria, nel quartiere Prati. Non c'è stato nulla da fare [VIDEO] per lo chef e la ...

