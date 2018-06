Che titolo assumerà Kate Middleton quando William sarà re?

Mondiali 2018 - Svizzera-Costa Rica : programma - orario e su Che canale vederla in tv. Le probabili formazioni (titolo) : Si chiude il programma del Girone E di questi Mondiali di calcio di Russia 2018, uno dei raggruppamenti più equilibrati e combattuti. Domani sera alle ore 20.00 italiane a Niznij Novgorod, saranno di scena Svizzera e Costa Rica, in un match che ha rilevanza solamente per la formazione elvetica a livello di classifica generale, ma che i centroameRicani non snobberanno minimamente, per provare a chiudere nel migliore dei modi una Coppa del Mondo ...

Blind è un nuovo titolo per VR Che ci metterà nei panni di una ragazza Che ha perso la vista : Il nuovo progetto per VR di Tiny Bull Studios è intitolato Blind, un gioco che fonde una premessa unica con un gameplay intrigante: seguirete le vicende di una giovane donna che ha perso la vista e che potrà affidarsi solo al suo udito.Ecco una descrizione di Blind, riportata da Dualshockers:"Svegliandosi in una stanza strana con pochi ricordi di come è arrivata lì, una giovane donna fa la sconvolgente scoperta di aver perso il senso della ...

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea passeggia anChe a Laguna Seca e ipoteca il suo quarto titolo consecutivo : Le hanno provate tutte per fermarlo o, quantomeno, per mettergli i bastoni tra le ruote, ma Jonathan Rea continua a vincere, e dominare, gare e Mondiali Superbike. Il tre volte campione del mondo in carica, infatti, non lascia scampo agli avversari nemmeno a Laguna Seca, nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, e porta il suo vantaggio in classifica generale su Chaz Davies a +75 punti. Un margine quanto mai rassicurante che permetterà al ...

Giani - Cc Canturino - - Che sfortuna Il titolo lombardo sfuma per 2 secondi : Due secondi. Tanto è stato il divario tra il neo-campione regionale, Alessio Martinelli , Team Giorgi, e il comasco Leonardo Giani , Club Ciclistico Canturino 1902, che, al termine di 121,5 chilometri ...

Gli immigrati Che servono all’Italia (non leggete solo il titolo) : Auspico che il lettore avrà la bontà di leggere fino in fondo e non commentare il titolo. In questo periodo parlare di migranti economici (non profughi di guerra) è come parlare di comunisti durante il maccartismo. Ho scritto spesso su queste pagine e su altre testate di migranti. Sinceramente non ho nulla contro di loro, ma trovo che sia importante chiarire un aspetto, squisitamente economico. A mio parere ci sono migranti utili per l’economia ...

SCherma - Europei 2018 : la Russia difende il titolo nella spada maschile. Battuta la Francia : La Russia difende il titolo a squadre nella spada maschile agli Europei 2018 di Scherma, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). I russi sono riusciti nell’impresa di battere in finale la Francia, campione iridata ed olimpica in carica, con il netto punteggio di 45-34, andando così a bissare l’oro conquistato lo scorso anno a Tbilisi. Sul terzo gradino del podio troviamo l’Italia, con il quartetto formato da Marco Fichera, Gabriele Cimini, ...

Metro Exodus : svelati nuovi dettagli sulle fazioni - i mutanti e i pericoli Che i giocatori incontreranno nel titolo di 4A Games : Subito dopo la conclusione dell'E3 2018, 4A Games ha aggiornato il sito ufficiale di Metro: Exodus con molti nuovi dettagli sul gioco. Le nuove informazioni riguardano principalmente fazioni, pericoli e mutanti che il giocatore incontrerà nel corso dell'avventura. Finora, i dettagli sono stati elencati per le stagioni invernali e primaverili e possiamo aspettarci presto altre informazioni sulle altre stagioni.Come segnala Gamingbolt, i nuovi ...

11 : 11 Memories Retold è il nuovo titolo degli sviluppatori di Valiant Hearts ambientato nella Prima Guerra Mondiale Che umanizza il nemico attraverso gli animali : Nel 2015 Joan Fanise e il suo team di Ubisoft hanno ricevuto un British Academy Games Award (BAFTA) per il loro lavoro su Valiant Hearts, un videogioco molto apprezzato e ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Per il suo prossimo progetto, chiamato 11-11: Memories Retold, Fanise sta rivisitando lo stesso conflitto.Come riporta Polygon, pubblicato da Namco Bandai, 11-11 è sviluppato in collaborazione con Aardman Animation Limited, lo stesso ...

Repubblica - il titolo vergogna su Salvini e gli sbarchi degli immigrati : la porCheria dei compagni : All'improvviso a Repubblica hanno scoperto che ci sono gli sbarchi dei clandestini sulle coste italiane. Il quotidiano di largo Fochetti si è risvegliato dal torpore degli ultimi anni sull'emergenza ...

F1 - torna il GP di Francia. Dolci ricordi per la Ferrari. Il trionfo del 2002 di SchumaCher valso il titolo : E’ tempo di un grande ritorno nel Mondiale 2018 di Formula Uno. Il GP di Francia, che mancava dal 2008, torna ad essere parte del Circus nel prossimo weekend. Un digiuno molto lungo che avrà nel circuito di Le Castellet il teatro della sfida tra la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton, separati da un punto nella graduatoria dei piloti. Una gara storicamente fortunata per il Cavallino Rampante, quella francese: 17 ...

Golf – Us Open : Brooks Koepka Che colpo! Lo statunitense si aggiudica il titolo per il secondo anno consecutivo : Brooks Koepka realizzando uno score di 281 (75 66 72 68, +1) colpi, ha vinto per il secondo anno consecutivo l’US Open, il major disputato sul punitivo percorso dello Shinnecock Hills GC (par 70) a Southampton (New York), dove Francesco Molinari è terminato 25° con 292 (75 72 72 73, +12) In un finale giocato sul filo dei nervi il 28enne di West Palm Beach (Florida) con un parziale di 68 (-2) ha superato di un colpo l’inglese Tommy Fleetwood ...

SCherma - Europei 2018 : MAESTOSO GAROZZO - vola in finale per difendere il titolo! Niente derby italiano - Avola si arrende a Cheremisinov : Daniele GAROZZO si conferma una certezza nei grandi appuntamenti e centra la seconda finale consecutiva agli Europei di Scherma. Il fiorettista siciliano raggiunge l’atto conclusivo del torneo di Novi Sad (Serbia), dove cercherà di difendere il titolo continentale ottenuto un anno fa a Tbilisi. Sfuma invece di un soffio il sogno di una finale tutta italiana, visto che Giorgio Avola si arrende al russo Alexey Cheremisinov e conquista così ...

NBA - Golden State : Che festa per gli Warriors dopo il titolo NBA : Le immagini della sfilata per le strade di Oakland invase dai tifosi degli Warriors: ognuno con il suo bus, la sua famiglia e il suo gruppo d'amici, con uno splendido cielo californiano a fare da ...

SCherma - Europei 2018 : l’Italia vuole difendere il titolo nella sciabola femminile. Rossella Gregorio punta alla finale nell’individuale : Agli Europei 2018 di Scherma, che scatteranno giovedì 16 a Novi Sad (Serbia), l’Italia proverà a confermarsi assoluta protagonista nella sciabola femminile. A rappresentare il Bel paese troveremo Martina Criscio, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Irene Vecchi, atlete di grande talento che sono pronte a salire nuovamente sul gradino più alto del podio. Andiamo quindi ad analizzare le ambizioni azzurre nella sciabola femminile. Partiamo dalla ...