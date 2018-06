Censis | difesa “fai-da-te” | a 4 italiani su 10 piace la “pistola facile”

Censis : 39% italiani ok a 'pistola facile' per difesa personale : Cresce in Italia, secondo il Censis , la voglia di sicurezza "fai da te". Il 39% degli italiani infatti si dice favorevole all'introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un'arma da fuoco ...

