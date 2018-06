romadailynews

: Cecera (PD): Incendio all’Archeoparco di Quartaccio, rischio per l’incolumità: Incendio all… - romadailynews : Cecera (PD): Incendio all’Archeoparco di Quartaccio, rischio per l’incolumità: Incendio all… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018)all’archetipo diPD XIV municipio: stato di degrado e abbandono aree verdiper l’incolumità. Questa mattina si è sviluppato unnell’area dell’Archeoparco accanto alle abitazioni e ai negozi del Piano di ZonaII. “Lo stato du incuria e abbandono in cui versano le aree verdi pubbliche a Roma – dichiara il consigliere PD del XIV municipio – oltre al degrado e all’impossibilità di essere fruite dai cittadini stanno diventando un serioper l’incolumità. Le sterpaglie, l’erba secca nonostante la stagione ancora non particolarmente secca stanno iniziando a creare i primi problemi come dimostra l’di questa mattina” – prosegueche denuncia – “nonostante i proclami e gli annunci lo stato di abbandono dei parchi e delle aree verdi ...