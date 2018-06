Caterina Balivo a Blogo | Vieni da me ispirato all' Ellen Show video

Caterina Balivo a Blogo : "Vieni da me ispirato all'Hellen Show" (video) : Caterina Balivo è pronta per tornare a occupare la fascia delle 14 di Rai 1, dove anni or sono ha raggiunto buoni risultati con Festa Italiana. Dal prossimo 10 settembre, e fino al 31 maggio, condurrà il nuovo programma Vieni da me. La conduttrice ha svelato qualcosa in più ai microfoni di Blogo: "Parte da un programma americano di grande successo, l'Hellen Show, ovviamente lo stiamo riadattando sulle mie corde. Dal format prendere ...

Zero e Lode chiude - game show sospeso dal palinsesto di Rai1 : al suo posto Caterina Balivo : Presentati questa mattina a Milano i nuovi palinsesti Rai per la stagione tv 2018-2019. Tante le novità che vedremo in onda a partire dal prossimo mese di settembre, e tra le notizie più importanti troviamo la cancellazione del game show Zero e Lode, condotto da Alessandro Greco, che aveva debuttato nella passata stagione televisiva su Raiuno. Il programma non è stato riconfermato in palinsesto e risulta sospeso dalla rete ammiraglia Rai. La Rai ...

Bianca Guaccero a “Detto Fatto” - Giovanni Ciacci l'accoglie/ “Benvenuta!” : Caterina Balivo già dimenticata? : Bianca Guaccero conduce “Detto Fatto” e Giovanni Ciacci la accoglie su Instagram condividendo una fotografia: “Benvenuta in famiglia!”, Caterina Balivo già dimenticata?(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Caterina Balivo sbarca su Rai1 con "Vieni da me" : anticipazioni e orari : Una nuova avventura per Caterina Balivo. Dopo i successi di "Detto Fatto" ottenuti su Rai 2, la conduttrice napoletana sbarca su Rai1 con il format "Vieni da me"...

Momento duro. Caterina Balivo - il mistero sulla decisione (choc) della Rai. La bella conduttrice è stata “promossa” ma qualcosa non torna… : Caterina Balivo, tra le lacrime, ha detto addio a Detto fatto. Dopo 6 anni e 900 puntate, la conduttrice ha lasciato il “nido”. “Siamo arrivati alla fine di questa bellissima avventura. Oggi è il nostro ultimo pomeriggio insieme”, ha detto la conduttrice cercando di trattenere l’enorme emozione. “Sei anni fa, dopo due anni di stop dalla tv, il direttore Angelo Teodoli mi propose di portare per la prima volta sulla tv generalista i tutorial per ...

Caterina Balivo - prova costume superata su Instagram : Caterina Balivo manda in visibilio i fan, pubblicando sul suo profilo Instagram la prima foto della stagione in costume da bagno. La presentatrice è finalmente partita per le vacanze, dopo aver salutato le maestre del primogenito, Guido Alberto. Destinazione Fasano in Puglia, per trascorrere qualche giorno di relax nel lussuoso hotel a cinque stelle, Borgo Egnazia, in compagnia del marito Guido Maria Brera. Approfittando di una telefonata ...

“Così ci fai uscire di testa”. Caterina Balivo mai vista così : è da urlo. La foto sui social è una valanga di sensualità (e i fan ringraziano) : A settembre Caterina Balivo cambia vita. Letteralmente. Lascia Milano e si trasferisce a Roma. Lascia Raidue e ”Detto fatto” per condurre un nuovo programma su Raiuno, nella stessa fascia oraria del dopopranzo. Il titolo è ”Vieni da me”, un contenitore del pomeriggio divertente, con ospiti, sulla falsa riga del ”The Ellen DeGeneres Show”, il talk show statunitense condotto dall’attrice comica Ellen ...

Caterina Balivo commossa su Instagram per l’ultimo giorno di scuola del figlio : Caterina Balivo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto speciale per l’ultimo giorno di scuola del primogenito Guido Alberto, nato nel 2012 dal marito Guido Maria Brera (la Balivo è mamma anche di Cora, un anno ad agosto). Il piccolo, 6 anni, ha appena finito la scuola materna, il prossimo anno andrà alle elementari. E mamma Caterina scrive una dolcissima dedica a commento di un selfie dove appare sorridente: Oggi è l’ultimo ...

Caterina Balivo - la confessione : 'Finito un ciclo - cambio vita'. La Rai non c'entra : 'È finito un ciclo, cambio vita'. Caterina Balivo , intervistata da Tv Sorrisi e canzoni , svela cosa c'è dietro il suo trasloco da Milano a Roma , dopo 8 anni. E non è solo la promozione in Rai , che ...