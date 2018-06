Cateno De Luca dopo la vittoria | Mi ha chiamato Papa Francesco

È subito "SCateno" De Luca. La telefonata col Papa - il tram sospeso "a 160 km/h" e il Ponte sullo Stretto che "avrà il mio nome" : Il suo primo atto dopo il clamoroso successo elettorale è stato quello di ringraziare la Madonna e di recitare il Padre nostro insieme con i suoi sostenitori. Cateno De Luca, il nuovo sindaco di Messina, è conosciuto come "Scateno" per la sua esuberanza. Ieri, ha raccontato, è stato ricevuto dalla telefonata di Papa Francesco. "Sono rimasto sorpreso, mi sono venuti i brividi" ha raccontato."Alle 15,35 mi è arrivata ...

Alla fine Cateno De Luca è diventato sindaco di Messina (stravincendo) : È stato eletto sindaco di Messina ai ballottaggi con oltre il 65% dei voti. Una vittoria schiacciante, quella di Cateno De Luca a Messina. Dopo una campagna elettorale dai toni infiammati, candidato senza nessun partito alle spalle, ha battuto il rivale Dino Bramanti (centrodestra, ma senza sostegno ufficiale dei partiti) candidatosi per quella che doveva essere una vittoria sicura. Subito dopo ...

Cateno De Luca chi è nuovo sindaco di Messina/ Video - da protesta in mutande all’arresto : non avrà Consiglieri : Chi è Cateno De Luca, il nuovo sindaco di Messina dopo i ballottaggi Comunali 2018. Video, dalla protesta in mutande all'Ars fino all'arresto nel 2017: governerà senza Consiglieri(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:14:00 GMT)

Ballottaggi a sorpresa in Sicilia. M5S perde Ragusa dopo 5 anni di governo - a Messina trionfa "SCateno" De Luca "contro la casta e le lobby" : Pronostici tutti ribaltati in Sicilia, dove nei tre capoluoghi al voto vincono i Ballottaggi gli outsider. Il M5s perde il Comune di Ragusa, che aveva amministrato negli ultimi cinque anni; Antonio Tringali è stato sconfitto da Giuseppe Cassì, ex giocatore di basket, appoggiato da liste civiche e da FdI, che ha capovolto il risultato del primo turno. Stessa sorte a Messina, dove Cateno De Luca, eletto deputato regionale con l'Udc e ...

Messina - Cateno De Luca trionfa al ballottaggio : è il primo nella Storia d'Italia a diventare Sindaco in 3 Comuni differenti : ... dietro l'atteggiamento burbero e lo stile folkloristico, De Luca cela importanti doti amministrative e una grande esperienza politica che ci lasciano immaginare che non avrà particolari problemi a ...