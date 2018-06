Caso Regeni | i pm di Roma | nei video egiziani buchi temporali e niente immagini di Giulio

Palermo - il capogruppo del M5s contro Salvini : “Su migranti - rom e Caso Regeni solo propaganda e spot superficiali” : Un lungo post su facebook per attaccare la linea dell’alleato di governo: Matteo Salvini. Se lunedì l’offensiva razzista sul censimento dei rom del ministro dell’Interno aveva provocato segnali di divergenza politica da parte di Luigi Di Maio e del senatore Nicola Morra, oggi è Ugo Forello, leader del M5s a Palermo, che si dissocia pubblicamente dal leader della Lega. “La crisi culturale e sociale che attraversiamo è ...

Caso Regeni : Fico - chiarezza su morte Giulio sarà mio impegno : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Le istituzioni sono vicine alla famiglia Regeni. L’impegno di tutti gli attori politico-istituzionali deve essere massimo e deve continuare senza sosta fino a quando non verrà fatta chiarezza definitiva sulla morte di Giulio. Questo senza dubbio è e sarà un mio impegno”. Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico sulla sua bacheca Facebook.La terza carica dello Stato si sofferma su ...

Caso Regeni : Fico - politica e istituzioni cerchino verità : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Questo pomeriggio ho incontrato alla Camera i genitori di Giulio Regeni. Credo che mantenere il faro su un Caso ancora non chiuso, che riguarda la vita di un giovane ricercatore italiano, sia doveroso. Ed è solo tenendo alta l’attenzione su questo Caso che è possibile trovare la verità. La verità che dobbiamo a Giulio, ai suoi cari e al nostro Paese”. Lo scrive il presidente della Camera, ...

Caso Regeni : la madre di Giulio comincia sciopero della fame : Paola Regeni, insieme al legale della famiglia Alessandra Ballerini si alterneranno nella sospensione del cibo. Per coinvolgere e sensibilizzare nella ricerca della verità sulla morte di Giulio. In ...

Caso Regeni - in 200 digiunano con la mamma di Giulio per la liberazione dell’attivista Amal : Oggi è un giorno decisivo delle indagini: il pm Sergio Colaiocco, è arrivato questa mattina al Cairo per prendere parte alle operazioni di recupero delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza della metropolitana della capitale egiziana. E intanto prosegue lo sciopero della fame della mamma del ricercatore.Continua a leggere

Caso Regeni - è il giorno della consegna delle telecamere da parte dell’Egitto : il nuovo ruolo del governo nell’indagine : Collaborare con le autorità italiane e fare piazza pulita di tutti i soggetti che potrebbero portare a una versione alternativa rispetto a quella fornita dall’autorità del Cairo: la strategia tenuta dell’establishment egiziano sull’omicidio di Giulio Regeni appare sempre più chiara. Oggi la procura del Cairo consegnerà le immagini delle telecamere di videosorveglianza della metropolitana che potrebbero fare luce su quanto ...

Caso Regeni - arrestata moglie del legale della famiglia in Egitto : “Siamo vicini alla verità” : Caso Regeni, arrestata moglie del legale della famiglia in Egitto: “Siamo vicini alla verità” I coniugi Regeni sono preoccupati per l’arresto, avvenuto questa notte, della moglie del loro legale in Egitto: “Se questo accade vuol dire che siamo molto vicini alla verità. Ma la verità non può essere pericolosa per chi la cerca”.Continua a leggere […] L'articolo Caso Regeni, arrestata moglie del legale della famiglia in ...

Caso Regeni - pm italiano in Egitto per i video della metro dove rimase l'ultima traccia di Giulio : Una piccola svolta dopo mesi di stasi nella cooperazione tra Roma e Il Cairo. Una società specializzata cercherà di recuperare le immagini sovrascritte...

