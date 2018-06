Caro Silvio | adesso salva Forza Italia

Caro Silvio - ascoltami... : Caro Silvio , al di là della famiglia e delle gerarchie di Forza Italia, ascolta l'appello di un amico che ti ha sempre difeso dalle ridicole accuse propagandate da Di Battista e Di Maio e dal mondo dei 5Stelle, che ti vuole escludere per indegnità, predicando le idee di Travaglio e ignorando tutto quello che hai fatto per l'Italia e per la democrazia. Tu hai disarmato il primo colpo di ...

'Caro Silvio Bye-bye - vado con Matteo' Forza Italia : ecco chi ha la valigia pronta : Silvio Berlusconi è stato furbo prima delle elezioni ma forse non così tanto come avrebbe sperato. Nel momento in cui il Centrodestra si sta rompendo definitivamente, con la Lega pronta a far nascere un esecutivo con il M5S senza Forza Italia... Segui su affarItaliani.it