Cardi B | come ha “deciso” di avere un figlio è la cosa più simpatica che leggerai oggi

Susanna CecCardi - orrore contro il sindaco della Lega : 'Fascista - finirai come Claretta Petacci' : Una lettera anonima con minacce è stata recapitata a Susanna Ceccardi , sindaca leghista di Cascina , Pisa, . Da quanto si apprende la missiva, spedita da Firenze, era indirizzata al Comune ed era ...

Cascina - minacce alla leghista CecCardi : "Finirai come la Petacci" : "Finirai come Claretta Petacci". Sono parole violentissime, inaudite, inaccettabili, quelle con cui è stata minacciata Susanna Ceccardi, sindaco leghista di Cascina, in provincia di Pisa. La prima cittadina ha ricevuto una lettera con posta ordinaria, inviata da Firenze e indirizzata in municipio. Nella busta un testo scritto a penna, zeppo di ingiurie ("sei una fascista"), minacce e offese anche a sfondo sessuale. La missiva è stata firmata da ...

Sigarette elettroniche : ecco come gli additivi aromatizzanti possono portare malattie Cardiovascolari : C’è stato un rapido aumento dell’uso delle Sigarette elettroniche, in parte dovuto agli additivi aromatizzanti nei tabacchi lavorati, in parte alla percezione di un minore pericolo rispetto alle Sigarette combustibili. Numerosi studi sono stati condotti sui rischi creati dalle Sigarette elettroniche ai polmoni, ma il rischio per i vasi sanguigni e l’influenza generale sul corpo da parte degli aromi sono ampiamente sconosciuti. I pericoli ...

Gollini come ICardi - fotografa la fidanzata Giulia Provvedi completamente nuda sotto la doccia [FOTO] : 1/20 Foto Instagram ...

Chi la fa l’aspetti - dopo Wanda arriva il turno di Mauro : ICardi come Tarzan - completamente nudo sui social [GALLERY] : arriva la vendetta di Wanda Nara: su social un nudo… quasi integrale di Mauro Icardi Continua la vacanza di Mauro Icardi e Wanda Nara alle Seychelles. Nelle ore in cui non si fa altro che parlare del futuro del calciatore argentino, a far chiacchierare sono anche le foto postate sui social dalla affiatatissima coppia. Una vacanza… hot per Mauro e Wanda, che non temono giudizi e pubblicano ogni giorno su Instagram, tra Storie e post, ...

Le spezie come cura a tutte le malattie - l'assessora SacCardi chiede l'intervento delle autorità : "Non fidatevi del metodo Panzironi" : Stefania Saccardi, assessora alla Salute della Toscana, chiede al ministero della Salute e alla Guardia di Finanza delle verifiche che possano confermare la sicurezza dello stile di vita promosso in ...

Come sbirciare dal buco della serratura : Wanda ICardi mostra il suo cambio di costume alle Seychelles [VIDEO] : Dopo il safari in Africa, Wanda Nara e Mauro Icardi volano nel paradiso delle Seychelles, in cui la Wags è ancora una volta in déshabillé Wanda Nara, dopo il nudo social diffuso da Mauro Icardi su Instagram durante il loro safari in Africa (vedi qui), si mostra di nuovo sexy. A seguito della tappa della loro vacanza in Sudafrica, la wags ed il calciatore sono volati alle Seychelles. Qui l’argentina si spoglia per indossare i suoi ...

Camminare rapidamente allunga la vita/ Studio spiega come ridurrebbe il rischio di malattie Cardiovascolari : Camminare rapidamente allunga la vita, uno Studio che arriva da Sidney spiega come ridurrebbe il rischio di malattie cardiovascolari e consiglia di evtiare la vita sedentaria.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Cuore e scompenso Cardiaco - il segnale del tuo corpo che non puoi sottovalutare : come salvarsi la vita : Sentite un lieve affanno a fare le scale, accusate stanchezza dopo mangiato e notate gonfiore dei piedi e delle caviglie verso sera? Se pensate che siano i postumi di una giornata faticosa, di un pasto abbondante o sintomi legati al caldo o all’età sbagliate di grosso, perché invece è il vostro cuor

Ansaldi come ICardi - FOTO HOT con la moglie : lo scatto che ha creato il caos [GALLERY] : 1/13 FOTO Instagram ...

La Juve usa Higuain come pedina di scambio : obiettivo ICardi : Le operazioni Higuain e Pjanic hanno all’epoca indebolito sia il Napoli sia la Roma. Ora l’obiettivo bianconero è Icardi dell’Inter.

Cardinale Re : "La religione come rispetto degli altri" : Agrigento, , askanews, - Una fede che sia elemento di sintesi e non di conflitto tra i popoli del Mediterraneo. È questo uno dei tanti spunti emersi nel corso del convegno "Mediterraneo di Civiltà e ...

Quando Cottarelli diceva : “Io premier? Come se l’Inter mi chiedesse di sostituire ICardi” : Dopo le elezioni del 4 marzo, il nome di Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review e direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica di Milano, era indicato tra i papabili per la guida di un governo tecnico o di scopo. Il 13 di marzo, rispondendo al Fatto.it, liquidò il retroscena con una battuta: “È Come se l’Inter mi chiedesse di giocare al posto di Icardi“. L'articolo Quando Cottarelli ...

Quando Cottarelli diceva : “Premier? Come se sostituissi ICardi all’Inter” : Dopo le elezioni del 4 marzo, il nome di Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review e direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici della Cattolica di Milano, era indicato tra i papabili per la guida di un governo tecnico o di scopo. Il 13 di marzo, rispondendo al Fatto.it, liquidò il retroscena con una battuta: “È Come se l’Inter mi chiedesse di giocare al posto di Icardi“. L'articolo Quando Cottarelli ...