Carburanti : Up - in primi 5 mesi prezzo industriale in linea con area euro : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Nei primi cinque mesi del 2018 il prezzo al consumo della benzina ha riflesso esclusivamente gli aumenti dei mercati internazionali (PlattsCifMed) della materia prima con Iva. E’ quanto rileva Unione Petrolifera (Up) in occasione dell’Assemblea annuale. Nei primi cinque mesi del 2018, si rileva, “il prezzo industriale dei Carburanti si è mosso in linea con quello dell’area euro, con uno ...