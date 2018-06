Cantiere in via Poscolle | i commercianti protestano

Italia Nostra : se avessero accolto nostre proposte Cantiere già avviato : Italia Nostra: fermare il progetto Roma- Di seguito le parole di Oreste Rutigliano, presidente di Italia Nostra. “Se ci avessero dato retta, accogliendo una delle 4 proposte alternative a Tor di Valle (una su area pubblica) che a febbraio del 2017 Italia Nostra Roma aveva presentato, oggi il cantiere sarebbe già aperto. Tra applausi e festoni dei tifosi”. “Rendono illegittima la variante urbanistica sullo Stadio a Tor di ...

Crotone - dissequestrato il Cantiere di viale Magna Grecia - il luogo dove hanno trovato la morte tre lavoratori : La disgrazia avvenuta nella primavera scorsa lungo il viale Magna Grecia: tre lavoratori sono stati seppelliti dal muro di contenimento

Cantiere di via Bertani - strada chiusa per 8 settimane. Ecco come cambia la viabilità : Tags: cambio viabilità Cantiere castelletto comune di genova cronaca genova notizie liguria via Bertani Precedente

Emilia Romagna : al via il maxi Cantiere per la messa in sicurezza dell’argine del fiume Secchia : Chiusa la gara si parte col maxi cantiere. Ieri, nella sede centrale di Aipo a Parma è terminata la procedura di esame delle offerte per l’aggiudicazione, da parte dell’Agenzia, del primo lotto di lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell’argine del fiume Secchia nel tratto che va dal Comune di Campogalliano (Mo) all’attraversamento della linea Tav nel Comune di Modena. Opera affidata all’associazione ...

ANAS - Lunedì 28 maggio 2018 saranno avviate le attività di allestimento del Cantiere : Al via i lavori di manutenzione al ponte sul Fiume Po a Pontelagoscuro 24-05-2018 / Giorno per giorno EMILIA ROMAGNA, ANAS: AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PONTI SUL PO E SUL RENO, LUNGO LE ...

Incidente Cantiere in via Magna Grecia : sale a tre il bilancio dei morti : di Redazione Crotone24news.it Deceduto anche il 56 enne rimasto ferito lo scorso 5 aprile sale a tre il bilancio delle vittime dell'Incidente sul lavoro che si è verificato a Crotone lo scorso 5 ...

Tragedia nel Cantiere ferroviario - operaio 26enne muore travolto da un mezzo : L'operaio travolto da un mezzo pesante in un cantiere per lavori di manutenzione della cosiddetta linea "lenta" Roma-Firenze.Continua a leggere

Asfaltature a Udine : da lunedì un nuovo Cantiere in viale XXIII marzo : Completati i lavori in via Cividale , nuovamente percorribile senza limitazioni, da lunedì 7 maggio il piano delle Asfaltature ripartirà da viale XXIII marzo . Proprio in quest'ottica il Comune di ...

Gasdotto Tap - procura di Lecce sequestra un’area del Cantiere : “Violata la Via durante l’espianto di 448 ulivi” : Il nuovo cantiere della Tap è stato posto sotto sequestro probatorio dalla procura di Lecce. Secondo la pm Valeria Farina Valaori, l’azienda che sta costruendo il Gasdotto con approdo a Melendugno avrebbe violato le prescrizione contenute nella Valutazione di impatto ambientale nel corso dell’espianto di 448 ulivi, recentemente eradicati per consentire la costruzione del microtunnel. Il sequestro è stato eseguito dai carabinieri del ...

Gas : sequestrato nuovo Cantiere Tap - violata Via : Dall'area del cantiere sono stati appena espiantati 448 ulivi per consentire la costruzione del microtunnel del gasdotto. Il sequestro è stato eseguito sulla base di esposto presentato nei giorni ...