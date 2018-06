Canone Rai | ultime ore per non pagare

Canone Rai - fino al 30 giugno si può chiedere l’esenzione : chi ne ha diritto e come fare : fino al 30 giugno è possibile chiedere l'esenzione dal pagamento del Canone Rai: per farlo è necessario inviare il modello di autocertificazione attraverso applicazione online, pec o raccomandata. Ecco chi ha diritto a chiedere l'esenzione che vale per il seconda semestre del 2018 e come fare per inviare la richiesta.Continua a leggere

Myrta Merlino e “L’aria che tira” : i motivi del successo/ La7 meglio della Rai : “il Canone va redistribuito” : Myrta Merlino, successo boom per "L'aria che tira": La7 meglio e più rapida de La7, "il canone sul servizio pubblico deve essere redistribuito, è meritocrazia"(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:56:00 GMT)

De Micheli - prorogare stop Canone Rai : ANSA, - ROMA, 11 MAG - Tra le misure normative che verranno presentate al nuovo governo, "prevediamo anche la proroga della sospensione del pagamento del canone Rai nelle aree terremotate" delle ...

Canone Rai - non c'è più tempo : scadono oggi i termini per chiedere l'esenzione : Il 30 aprile è l'ultimo giorno per presentare la domanda di esenzione del Canone Rai per gli over 75. Entro questa data infatti scadono i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva con la quale...

Finte mail per il rimborso del Canone Rai. L'allarme dell'Agenzia dell'Entrate : "È una truffa" : Attenzione alle mail inviate in nome dell'Agenzia delle entrate che, dietro la comunicazione di un fantomatico rimborso del canone tv, nascondono un tentativo di truffa a danno dei cittadini.Negli ultimi giorni sono state segnalate delle false mail, apparentemente provenienti dall'assistenza servizi telematici dell'Agenzia ma in realtà inviate da un indirizzo contraffatto non riconducibile alle entrate. Nel testo del messaggio di posta ...

Canone Rai - ancora pochi giorni per chiedere l’esenzione : Scade il 30 aprile il termine per presentare la dichiarazione sostitutiva per ottenere l’esenzione dal pagamento del Canone Rai. I 75enni con un reddito inferiore a 8mila euro hanno ancora pochi giorni a disposizione per usufruire dell’agevolazione. A chi spetta l’esenzione del Canone Rai Ricordiamo che per usufruire dell’agevolazione è necessario aver compiuto 75 anni: per l’esenzione di tutto il 2018 è necessario aver ...

Canone Rai - entro il 30 aprile va chiesta l’esenzione : chi ne ha diritto e come fare : entro il 30 aprile si può richiedere l'esenzione del pagamento del Canone Rai per i cittadini con almeno 75 anni e con un reddito inferiore agli 8mila euro annui. Ecco quali sono tutti i requisiti richiesti e come fare richiesta.Continua a leggere

Su quali apparecchi non si paga il Canone Rai : Quindi sarà necessario che, come con RaiPlay, trovi il sistema per rivedere in streaming anche le televisioni private. Ogni rete ha il proprio sito internet in cui è possibile rivedere, in differita, ...

Canone Rai - attenzione alla truffa via mail : Nelle ultime ore sta girando una truffa che ha dell'incredibile, perché riguarda una delle imposte principali del nostro paese: stiamo parlando del Canone Rai. L'agenzia delle Entrate proprio in queste minuti sta mettendo in allerta gli utenti riguardo proprio questa truffa che come molte altre sfrutta il metodo denominato "phishing", ovvero il furto dei dati degli utenti per ricavare soldi. Vediamo come funziona. La trappola del rimborso Le ...