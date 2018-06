Campionato del Mondo BMX 2018 | gare spettacolari sulla pista illuminata da Disano

Judo - tutto quello che c’è da sapere sulla delegazione azzurra al Campionato d’Europa Cadetti : Il Campionato d’Europa Cadetti è alle porte, ma la nostra delegazione è già a Sarajevo, carica per portare alta la bandiera. Ieri, martedì 26 giugno, la nazionale italiana di Judo Cadetti è partita compatta: saranno in venti i nostri ragazzi e le nostre ragazze che scenderanno sul tatami del “Juan Antonio Saramach” sport hall, con tre ospiti d’eccezione per il mixed team event: Ylenia Monacò, Caterina Mazzotti e ...

La tecnologia 4WD ALLGRIP Suzuki eccelle nella Coppa del Mondo Cross Country ed al Campionato Italiano Cross Country : All”Italian Baja, sesta prova del “mondiale” Cross Country, i Grand Vitara 3.6 V6 T1 sfoggiano prestazioni da protagonisti della Top Ten assoluta Pronosticare una vittoria non è mai facile, anche se si è competitivi, preparati, motivati e si fa parte di un team formidabile. A volte la fortuna ti volta le spalle per riservare sorprese inattese. Ma è proprio la sinergia e la competitività di tutti di tutti gli elementi di una ...

Stadio della Roma - Parnasi e i politici. Chi ha già vinto il Campionato : di Giacomo Pautasso e Riccardo Orioles Luca Parnasi, classe 1977, è l’uomo dello Stadio della Roma, che dovrebbe (doveva?) sorgere nell’area di Tor di Valle, a sud della Capitale. Di questo progetto si parla, in forme diverse, dal 2011, quando la società di calcio Roma passa – auspice Unicredit – dalle mani della famiglia Sensi a quelle di una cordata di imprenditori americani che nominano Di Benedetto presidente (negli anni ...

Coppa del Mondo FIA Cross Country e Campionato Italiano Cross Country : JAKUB PRZYGONSKI E TOM COLSOUL, MINI JOHN WORKS RALLY, VINCONO LA 25ITALIAN BAJA. ANDREA ALFANO, SUZUKI GRAND VITARA, PRIMO DEI PARTECIPANTI AL TRICOLORE Il polacco con la Mini, ha preceduto le due ...

Solftball - tutto pronto per la XIV edizione del Campionato Europeo maschile : Il programma della prima giornata della quattordicesima edizione del Campionato Europeo di softball maschile tutto pronto per la quattordicesima edizione del Campionato Europeo di Softball maschile che si svolgerà in Repubblica Ceca tra il 25 e il 30 giugno principalmente nella città di Havlíckuv Brod (Hippos Arena), sede della maggior parte delle partite in programma, e Kostelec nad Orlicí. Per la cittadina situata sulle rive del fiume Sázava ...

Calcio : la squadra di calcio degli ingegneri di Macerata alla fase finale del Campionato nazionale : ... che coinvolge circa 1.500 ingegneri provenienti da tutt'Italia, con l'intento - oltre che di propagandare i valori dello sport come momento di sano confronto e aggregazione - di contribuire alla ...

Beach Volley - Campionato italiano : i risultati delle qualificazioni di Bibione : A Bibione si è conclusa la seconda tappa del campionato italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile Si è da poco conclusa sulla sabbia di Bibione, in provincia di Venezia, la giornata inaugurale della seconda tappa del campionato italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile: il maltempo non ha impedito il regolare completamento dei due tabelloni delle qualifiche, che hanno sancito il passaggio di 6 coppie per gender al main ...

BKT è il nuovo title sponsor del Campionato di Serie B : Ufficializzato un nuovo e importante accordo siglato tra la Lega Nazionale Professionisti B e BKT, big player nel mercato degli pneumatici Off-Highway. L'articolo BKT è il nuovo title sponsor del campionato di Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Campionato Italiano Racing Quad - otto i piloti del progetto Talenti Azzurri FMI in pista a Montelupo : tutti i risultati : Podi e vittorie nelle varie classi al via per i Talenti Azzurri FMI impegnati nel terzo round tenutosi a Montelupo Fiorentino L’impianto di Montelupo Fiorentino ha ospitato nel fine settimana del 16-17 giugno il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Racing Quad con la partecipazione di ben otto piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Nel percorso studiato dal Moto Club Empoli Racing e da Two Double Speed Racing, ...

Assetto Corsa Competizione sarà mostrato nel corso della nuova tappa del Campionato di SRO che si terrà al Misano World Circuit : Assetto Corsa Competizione, il nuovo videogioco ufficiale di Blancpain GT Series, sviluppato da Kunos Simulazioni e pubblicato da 505 Games, sarà mostrato nuovamente nel corso della nuova tappa del campionato di SRO che si terrà al Misano World Circuit (22-24 giugno).Gli spettatori potranno provare la tech-demo di Assetto Corsa Competizione nello stand dedicato presso il paddock, che verrà allestito da Kunos Simulazioni con la collaborazione di ...

Campionato Italiano WRC : Rally della Marca - Parolaro-Manfredi in cerca di riscatto : La Suzuki Rally Cup arriva al terzo step della sua corsa alla conquista del Campionato Italiano WRC Si terrà questo fine settimana il terzo appuntamento del Campionato Italiano WRC, valido anche per la Suzuki Rally Cup. L’evento organizzato dalla Motor Group avrà come quartier generale Valdobbiadene. La gara vera e propria ,si aprirà venerdì sera, 22 Giugno, con l’ormai classica prova spettacolo allo ZADRARING e continuerà nella giornata di ...

Serie A - le date del Campionato 2018/19 : via il 19 agosto - pausa a inizio gennaio : La Lega Serie A ha ufficializzato le date del prossimo campionato: comincerà ufficialmente il prossimo 19 agosto. L'articolo Serie A, le date del campionato 2018/19: via il 19 agosto, pausa a inizio gennaio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.