Campidoglio | Graduatoria nidi | domani lo stop

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma – I cittadini che sono collocati nelle graduatorie definitive per l’iscrizione agli asili nido nell’anno educativo 2018-19 hanno ancora tempo per accettare, in modalità on-line, sul sito istituzionale di Roma Capitale fino al 28 giugno 2018, pena decadenza. Accettazione posto L’utente ammesso alla frequenza è tenuto ad accettare formalmente il posto offerto con il pagamento della quota contributiva dovuta per il mese di settembre. Come previsto nel bando iscrizioni (l’importo della quota verrà calcolato dal sistema in base alle dichiarazioni fornite dal richiedente). Le graduatorie riguardano l’accesso aicapitolini, privati convenzionati con Roma Capitale, in concessione, agli Spazi Be.bi. e alle Sezioni Ponte. “Con il nuovo impianto si iniziano a stabilire date certe -sottolinea l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre-. Viene ...