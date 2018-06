Camera | Fico | pronto taglio ai vitalizi | sforbiciata a 1 200 assegni

Di Maio “pronta abolizione vitalizi”/ Fico convoca Ufficio Presidenza Camera : ex deputati - “contro il diritto” : Di Maio annuncia, "pronta l'abolizione dei vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:21:00 GMT)

Vitalizi - Fico annuncia : "Domani in ufficio di presidenza alla Camera presenterò la delibera per il superamento" : C'è una data per l'avvio della discussione sull'abolizione dei Vitalizi. Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato per mercoledì 27 giugno alle 8.30 l'ufficio di presidenza dove "presenterà la delibera per il superamento dei Vitalizi". Nei giorni scorsi Luigi Di Maio aveva annunciato che questa sarebbe stata la settimana decisiva per l'intervento.

#InternetDay 2018 alla Camera con Fico - Di Maio - Bongiorno - Soro e Piacentini. La diretta : Lavoro e ripresa economica, innovazione e sharing economy, informazione e disinformazione, privacy e cybersecurity, rete e intelligenza artificiale, scuola e PA: l'#InternetDay 2018 racconta sfide, opportunità e pericoli di una società sempre più connessa. Per affrontarli Agi – Agenzia Italia riunisce martedì 26 giugno, dalle ore 08:30 alle 13 nella Sala

Ue : domani convegno M5S alla Camera presente Fico : 'Sovranità Italia, Europa: quale Unione?". domani, alle 17.30, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari alla Camera, si svolgerà il decimo appuntamento di "Parole guerriere seminari rivoluzionari". Parteciperanno all'evento Dalila Nesci, parlamentare Movimento 5 Stelle promotrice di "Parole guerriere", Roberto Fico, presidente della Camera,i Andrea Cioffi, senatore

Giornalisti allontanati da corridoi Camera. Fico : massima trasparenza : Mentre le commissioni stavano votando per eleggere i rispettivi presidenti, i cronisti sono stati allontanati dagli assistenti parlamentari. Fico: "Apriremo un tavolo con l'Associazione Stampa

Fico alla Camera difende i migranti : "Non fanno la pacchia" : contraddicendo platealmente il ministro dell'Interno e segretario della Lega Matteo Salvini, capo della principale forza politica alleata al MoVimento 5 Stelle di cui Fico è esponente di punta.

MIGRANTI - ROBERTO FICO : "UE PUNISCA UNGHERIA DI ORBAN"/ Presidente della Camera contro Matteo Salvini? : MIGRANTI, ROBERTO FICO: "Ue PUNISCA UNGHERIA". Il Presidente della Camera e esponente M5s duro su Orban a Napoli: "Da sanzionare se non rispetta le quote"

Migranti - Roberto Fico : "Ue punisca Ungheria"/ Presidente Camera : "Sanzioni a Orban se non rispetta quote" : Migranti, Roberto Fico: "Ue punisca Ungheria". Il Presidente della Camera e esponente M5s duro su Orban a Napoli: "Da sanzionare se non rispetta le quote"

Roberto Fico - golpe contro Luigi Di Maio alla Camera : dove piazza il suo fidatissimo : Sono il primo partito d'Italia, pur con Le lega che tanto alle ultime amministrative quanto nei sondaggi sta recuperando terreno. Per questo, i 5 Stelle hanno fatto e stanno facendo il pieno di nomine

Camera : Fico - importante Montecitorio sia #plasticfree : "Accetto la sfida di @SergioCosta_min: importante che anche @Montecitorio sia plastic free. Già domani ne parlerò durante l'ufficio di presidenza della Camera.#IoSonoAmbiente". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su twitter.

Camera - Fico ai partiti : “Date i nomi per le commissioni”. Ma M5s e Lega prima devono nominare i sottosegretari : A oltre 3 mesi dalle elezioni politiche e a due e mezzo dall’insediamento del Parlamento le commissioni permanenti della Camera, fondamentali per il funzionamento effettivo dei lavori parlamentari, non ci saranno prima della fine di giugno. Il problema è tutto dei due partiti di maggioranza che prima di indicare i propri deputati devono trovare l’accordo per le nomine di decine tra viceministri e sottosegretari. Operazione complicata ...