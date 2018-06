Cambi | euro in rialzo a 1 | 1651 dollari

Migranti : Macron - incontro ufficioso con Conte - sCambio su immigrazione e area euro : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Con il premier Giuseppe Conte abbiamo avuto uno scambio privato ieri. Si è svolta questa discussione, dopo l’incontro di domenica e prima di quello di giovedì prossimo al Consiglio Ue sulle questioni legate ai Migranti e alla zona euro”. Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, nel corso di una visita al Vaticano con il Papa Francesco. “Teniamo molto a rispettare il ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 25/06/2018 - ore 15.40 : Buona tenuta per il cross-rate Euro contro Dollaro che evidenzia un Andamento poco migliore dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a 1,1666, in rialzo dello 0,28% ...

Cambi : euro in calo a 1 - 1646 all'avvio : ANSA, - ROMA, 25 GIU - euro in calo sul dollaro in avvio di settimana: la moneta unica europea passa di mano a 1,1646 contro il dollaro , 1,1662 venerdì sera, . Nei confronti dello yen la moneta unica ...

Usa - Trump minaccia dazi del 20% sull’import di auto europee | La Ue : “La nostra posizione non Cambia” : Usa, Trump minaccia dazi del 20% sull’import di auto europee | La Ue: “La nostra posizione non cambia” Usa, Trump minaccia dazi del 20% sull’import di auto europee | La Ue: “La nostra posizione non cambia” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump minaccia dazi del 20% sull’import di auto europee | La Ue: “La nostra posizione non cambia” proviene da NewsGo.

Pensioni - l'Italia si adegua all'Europa : ecco cosa Cambia : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legislativo proposto dal ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, e dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Luigi Di Maio, che...

"O l'Europa Cambia o diciamo no". Salvini vuole "rivedere la protezione umanitaria" : "O c'è una proposta utile, o cambiano queste regole, oppure diciamo no". Così il ministro dell' Interno Matteo Salvini, intervenendo ad Agorà, conferma l'irritazione italiana su come si prevede di trattare il dossier ricollocamenti al vertice informale Ue di domenica. "Il presidente del Consiglio andrà domenica a Bruxelles e giovedì prossimo a Bruxelles. O c'è una proposta utile a difendere i confini, la ...

Migranti - Conte : non vado a Bruxelles a firmare un accordo scritto da altri. Salvini : l’Europa Cambi : Il presidente del Consiglio non andrà domenica a Bruxelles al prevertice sui Migranti. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono in rilievo l'irritazione di Palazzo Chigi per i Contenuti filtrati in queste ore. In particolare, l'Esecutivo italiano vuole che la questione dei ricollocamenti sia affrontata solo dopo che saranno stati chiariti i principi dei “primary movements”, ovvero la prima accoglienza nei Paesi di approdo...

Salvini : "Europa Cambi o ridiscutiamo finanziamenti" : "L'aria in Europa sta cambiando, confidiamo nel buon senso dei Paesi europei anche perché non vorremmo arrivare a dispute sul finanziamento italiano all'Unione europea ". È il ministro dell'Interno ...

SCambio Mirante-Skorupski/ Calciomercato Roma - anche 5 milioni di euro per i giallorossi : Scambio Mirante-Skorupski. Calciomercato Roma, anche 5 milioni di euro per i giallorossi: nuovo secondo portiere per i giallorossi. Operazione ormai conclusa con il Bologna(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 15:31:00 GMT)

