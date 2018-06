Calenda lancia il suo Fronte repubblicano E indica Gentiloni come punto di riferimento

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il giorno dopo le elezioni del 4 marzo si è iscritto al Pd. Qualcuno pensava che volesse tentarne la scalata, ma lui è rimasto diligentemente nelle retrovie. Ora l'ex ministro Carloesce allo scoperto, ma non per conquistare il Partito democratico. Ha in mente un'altra cosa: il. Ne parla al quotidiano Il Foglio, spiegando che il nuovo soggetto che ha in mente è "un"alleanza repubblicana che vada oltre gli attuali partiti e aggreghi i mondi della rappresentanza economica, sociale, della cultura, del terzo settore, delle professioni, dell"impegno civile!Dopo essersi soffermato sulle cause che, a suo avviso, hanno portato a un allontanamento dei cittadini dalla politica e "l"esclusione del diritto alla paura dei cittadini e l"abbandono di ogni rappresentanza di chi quella paura la prova",osserva che "i progressisti sono inevitabilmente diventati i ...