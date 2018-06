Calciomercato Sampdoria | 10 milioni per La Gumina

Calciomercato Sampdoria - blitz Giampaolo-Osti-Sabatini a Milano : ecco i nomi in cima alla lista dei doriani : Dopo aver avuto il via libera di Marco Giampaolo, la Sampdoria si è buttata a capofitto su Antonino La Gumina del Palermo e Seko Fofana dell’Udinese Il mercato della Sampdoria è iniziato, il blitz andato in scena ieri a Milano tra Giampaolo, Osti e Sabatini ha dato il via alle trattative per quei giocatori inseriti all’interno di una lista ben precisa. Una volta ottenuto il via libera dell’allenatore, sono partite le operazione ...

Calciomercato Sampdoria : obiettivi Fofana e Jankto : Vertice a Milano sul mercato in casa Sampdoria tra l’allenatore Marco Giampaolo, il ds Carlo Osti e il neo responsabile dell’area tecnica blucerchiata Walter Sabatini. Si punta sul centrocampo per rinforzare la squadra e in prima fila ci sono Fofana e Jankto dell’Udinese. Intanto Giampaolo applaude l’arrivo di Sabatini: “Credo che Ferrero abbia fatto un grandissimo colpo, Sabatini lo reputo un conoscitore di calcio, ...

Lazio - Tare beffa la Sampdoria : le ultime schermaglie di Calciomercato : Igli Tare potrebbe annunciare nelle prossime ore un nuovo acquisto per la sua Lazio, vinto il duello di calciomercato con la Sampdoria di Ferrero Igli Tare si appresta a concludere un interessante colpo a centrocampo. Il ds della Lazio, sembra infatti aver battuto la Sampdoria nella corsa a Valon Berisha, centrocampista del Red Bull Salisburgo. Il club del presidente Lotito, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, avrebbe offerto 7 ...

Calciomercato Sampdoria - Mario Rui indiziato per la fascia sinistra : GENOVA - Mario Rui può essere il nuovo terzino sinistro della Sampdoria : il lusitano gode della fiducia di Giampaolo , che lo ha allenato ad Empoli . Con il Napoli si potrebbe intavolare una doppia ...

Calciomercato Sampdoria - la società saluta ufficialmente Viviano : GENOVA - La Sampdoria ha ceduto definitivamente Emiliano Viviano allo Sporting Lisbona : la società, con un comunicato ufficiale, ringrazia il portiere , 115 presenze in blucerchiato, "per l'impegno e ...

Calciomercato Sampdoria - il saluto di Pradè : «Pozzo mi ha convinto» : GENOVA - "Ringrazio innanzitutto il presidente Massimo Ferrero , mi separerò professionalmente da lui ma il rapporto di amicizia resterà. E ringrazio la società che mi ha supportato, lo staff, la ...

Calciomercato Sampdoria - scambio con il Bologna : tutti i dettagli : Calciomercato Sampdoria – Sono ore caldissime per il mercato della Sampdoria, la dirigenza blucerchiata attivissima per costruire una squadra importante da consegnare al tecnico Giampaolo con l’obiettivo di migliorare il risultato della scorsa stagione e tentare l’assalto all’Europa League. Mossa con il Bologna nelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si sta lavorando ad uno scambio di ...

Calciomercato Bologna - possibile scambio con la Sampdoria : Trattativa tra i due club per Sala-Krafth . p>Calciomercato Bologna Sampdoria SALA KRAFTH / Secondo 'Sky Sport' il Bologna punta Jacopo Sala e alla Sampdoria ha proposto uno scambio con Krafth . La trattativa è avviata e avrebbe buone possibilità di andare in porto

Calciomercato Sampdoria - Viviano vola allo Sporting : GENOVA - Emiliano Viviano saluta la Sampdoria : il portiere oggi è atteso in Portogallo, più precisamente a Lisbona, dove firmerà con lo Sporting del suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic . Mancano solo ...

Calciomercato Sassuolo - torna Ferrari dalla Sampdoria : Sassuolo - La Sampdoria non ha riscattato Gian Marco Ferrari dal Sassuolo : il club blucerchiato aveva tempo fino a ieri e avrebbe dovuto sborsare 13 milioni. Il 26enne difensore centrale mancino ...

Calciomercato Sampdoria - blucerchiati scatenati : che colpi per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria non si ferma per la prossima stagione, importanti movimenti per il club blucerchiato che punta a costruire una squadra sempre più importante da consegnare al tecnico Giampaolo. Nelle ultime ore sono sfumate le trattative per Lovro Mayer e Berisha ma secondo quanto riporta la ‘rosea’ altre trattative molto importanti. Tentativo per Jankto dell’Udinese, per la trequarti occhi su Gerson ...

Calciomercato Sassuolo - nodo Ferrari : la Sampdoria vuole lo sconto : Sassuolo - Rebus Ferrari . C'è in ballo la successione di Acerbi , destinato alla Lazio, e al momento le attenzioni sono tutte rivolte al difensore centrale che il Sassuolo ha mandato in prestito alla ...

Calciomercato Sampdoria - salta anche Berisha : il nome in pole per la porta : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è concentrata sul Calciomercato ma nelle ultime non sono arrivate buone notizie per il tecnico Giampaolo. Dopo Lovro Majer sfuma anche il centrocampista Berisha, era tutto fatto per il suo arrivo ma i tentennamenti del calciatore hanno convinto la Sampdoria a fare un passo indietro. Nel frattempo si prova a risolvere la situazione legata al portiere, in uscita Viviano (Sporting o Parma le possibili ...