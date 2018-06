Calciomercato Fiorentina | Laurini verso il Laganes

Calciomercato Fiorentina - ecco Pjaca : tutti i dettagli dell’affare : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina ad un passo dal colpo Pjaca, una trattativa molto importante per il tecnico Stefano Pioli. Le ultime indiscrezioni parlano di un affare ben avviato, spinto dalla volontà di Pjaca di trovare un posto da titolare, Juventus e Fiorentina sarebbero in procinto di giungere ad un accordo, sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Per il calciatore invece, pronto un ...

Calciomercato Fiorentina - obiettivo Pasalic per il centrocampo : FIRENZE - La Fiorentina ha bisogno di un tassello in mezzo al campo, dopo l'addio di Badelj e quello quasi certo di Cristoforo . Fermo l'interesse per Soucek dello Slavia Praga e per Grassi riscattato ...

Calciomercato Fiorentina - il colpo ad un passo : Pjaca ha detto sì : Calciomercato Fiorentina – Fiorentina attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, la dirigenza viola ha intenzione di accontentare il tecnico Stefano Pioli, novità molto importanti per quanto riguarda l’attacco. Secondo la ‘rosea’ Marko Pjaca avrebbe dato l’ok al trasferimento alla Fiorentina, adesso manca solo l’accordo con la Fiorentina, si lavora per un prestito con diritto di riscatto a 20-25 ...

Calciomercato Fiorentina - ecco i tre colpi per Stefano Pioli : così cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce da una buona seconda parte di stagione ed adesso si prepara per il nuovo campionato con l’intenzione di tentare l’assalto all’Europa League. Nel frattempo la dirigenza lavora intensamente sul mercato, l’obiettivo numero uno è quello di confermare Chiesa. Nelle ultime ore passo in avanti importante per la porta, si tratta del calciatore di proprietà del Milan, ...

Calciomercato Fiorentina - Hancko : “sono felice di essere qui” : Primo giorno in viola per il neo acquisto David Hancko arrivato a Firenze per le visite mediche insieme al suo procuratore Branislav Jasurek. Il giovane esterno slovacco è stato prelevato dalla Fiorentina per circa 3 milioni di euro dallo Zilina e ha firmato un contratto di cinque anni. ”Sono felice” le prime parole del giocatore. La società viola continua poi il pressing sul portiere Meret, ritenuto l’ideale per il ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale l’arrivo di Hancko : David Hancko è stato ingaggiato della Fiorentina. La società viola ha comunicato di “aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore dal MSK Zilina”. Hancko è nato a Prievidza il 13 dicembre 1997. Nell’ultima stagione ha disputato 32 partite realizzando quattro reti. Il calciatore ha collezionato inoltre sette presenze nella nazionale under 21 del suo paese. Hancko sarà a Firenze nei ...

Calciomercato Fiorentina - primo colpo : ufficiale Hancko : FIRENZE - Pantaleo Corvino ha chiuso il primo colpo in entrata: la Fiorentina ha preso ufficialmente David Hancko . Contratto di 5 anni, spesa attorno ai 3 milioni di euro. Ventunenne terzino sinistro,...

Calciomercato Fiorentina - Antognoni : “Chiesa resta” : “Se anche Diego Della Valle dice che Chiesa resta penso non ci siano problemi riguardo al futuro. Come ha detto il patron le offerte saranno rispedite al mittente”. Lo ha detto Giancarlo Antognoni in visita oggi al Pitti Uomo, la rassegna di moda e accessori maschili in corso a Firenze alla Fortezza da Basso. “Siamo ottimisti di vedere Federico a Firenze almeno per qualche altro anno – ha continuato il dirigente viola ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di Napoli e Sampdoria - mosse a sorpresa di Lazio e Fiorentina : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Giampaolo. Nel frattempo arriva un colpo in difesa, si tratta di Alex Ferrari, il difensore si è presentato questa mattina al Laboratorio Albaro di Genova per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto con il club blucerchiato. Arriva dal Bologna in ...

Calciomercato Fiorentina : Hancko a un passo : La Fiorentina è in dirittura d’arrivo per l’esterno difensivo slovacco David Hancko, classe ’97, proveniente dallo Zilina: un’operazione da circa 3 milioni di euro mentre per il giocatore, inserito dalla Uefa tra i migliori 50 giovani talenti europei, è pronto un contratto di 4 annii. Intanto la dirigenza viola sta trattando per il centrocampo il mediano Tomas Soucek, 23 anni, dello Slavia Praga e in queste ore ha ...

Calciomercato Fiorentina - si cerca l'accordo per Soucek. Djordjevic al Chievo : La Fiorentina si muove sul mercato. Dopo l'addio a contratto scaduto di Milan Badelj, la società viola è a caccia di un nuovo giocatore per la mediana. Un profilo che potrebbe sostituire il croato è ...

Calciomercato Fiorentina - Meret-Pjaca - tocca ai Della Valle : FIRENZE - Mercato in avvio per la Fiorentina , ma tutto rischia di fermarsi se i fratelli Della Valle non daranno il via a un'operazione per la quale sicuramente non basta il budget fin qui fissato. ...

Calciomercato Fiorentina - resta viva la pista Skhiri : FIRENZE - Tre titolari nel taccuino di Corvino: un portiere, un mediano e un esterno offensivo. E due sono stati già individuati, vale a dire Alex Meret e Pjaca , di ritorno da sei mesi in prestito ...