Calciomercato Atalanta Jankto resta obiettivo concreto

Calciomercato Atalanta - rinnovo quinquennale per Valzania : BERGAMO - L' Atalanta continua dare fiducia a Luca Valzania : il centrocampista classe '96, nell'ultima stagione in prestito al Pescara in Serie B, ha rinnovato il proprio contratto con gli orobici ...

Calciomercato Atalanta - Jankto sarà il prossimo rinforzo : BERGAMO - Jakub Jankto è prossimo a giungere alla corte di Gasperini . Atalanta e Udinese infatti hanno trovato l'accordo per il trasferimento del centrocampista ceco, manca ancora l'ok del giocatore, ...

DIEGO PEROTTI AL TOTTENHAM? / Calciomercato - Atalanta beffata dagli Spurs? : DIEGO PEROTTI al TOTTENHAM? Calciomercato, Mauricio Pochettino vuole l'esterno argentino della Roma agli Spurs. Il calciatore è stato escluso dai Mondiali 2018 da Jorge Sampaoli.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 21:09:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - ufficiale : dalla Roma arriva Tumminello : BERGAMO - Con una nota ufficiale sul proprio sito, l' Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Marco Tumminello dalla Roma con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve ed Inter - scatti di Parma - Samp e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Sono ore caldissime in casa Parma, ansia dopo i deferimenti in relazione all’ultima gara del campionato di Serie B contro lo Spezia e riguardanti i messaggi inviati dai calciatori del Parma agli avversari, il club rischia anche la retrocessione. Nel frattempo il club si muove sul mercato, nelle ultime scatto per il centrocampo. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore sul ...

Calciomercato Atalanta - tre innesti per Gasperini : rivoluzione in attacco - come cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Atalanta – Trova sempre più conferma l’esclusiva lanciata da CalcioWeb il 23 Marzo, l’Atalanta è fortissima sull’attaccante del Benevento Brignola. Il cub giallorosso sembra disponibile alla cessione ma ha chiesto ai nerazzurri alcune contropartite, tra tutte l’attaccante Vido autore di una buona stagione con la maglia del Cittadella. Si pensa anche al centrocampo, le soluzioni Soriano e Castro ...

Calciomercato Parma - che scatto per Stulac : sorpassate Bologna - Atalanta e Genoa : Il Parma ha accelerato per Leo Stulac, centrocampista classe ’94 seguito anche da Genoa, Bologna e Atalanta Il Parma fa sul serio per Leo Stulac, uno dei talenti messi in mostra dal campionato di serie B dello scorso anno. Il club emiliano ha accelerato per il centrocampista del Venezia, superando la concorrenza e compiendo passi importanti per chiudere la trattativa. Sulle tracce del classe ’94 ci sono anche il Bologna di Inzaghi, ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di scena Juve e Atalanta - grande innesto Roma - si muove il Milan : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Dopo la grande stagione disputata, l’Atalanta inizia a prepare il prossimo campionato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte ed in grado di lottare per importanti traguardi. In particolar modo la dirigenza si sta muovendo intensamente nelle ultime ore sul mercato, mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ inserimento per il centrocampista della ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli - Juve e Milan scatenate - sprint di Parma - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, in arrivo nuovi super colpi per il tecnico Carlo Ancelotti.Importanti annunci da parte del presidente De Laurentiis, ecco l’intervista al Corriere dello Sport: “Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. Abbiamo già preso Verdi: vedrete, da noi Simone sarà più ...

Calciomercato Atalanta - centrocampista ed attaccante : le mosse della dirigenza per Gasperini : Calciomercato Atalanta – Atalanta attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, intenzioni importanti per centrocampo ed attacco, diversi nomi valutati. Uno di questi è Brignola, esterno del Benevento che è esploso nella scorsa annata facendo parlar di sè per le sue giocate il terra sannita. L’esterno potrebbe essere il logico sostituto di Ilicic nelle idee di Gasperini, così come in mediana potrebbe arrivare un nuovo rinforzo. Piace ...

Calciomercato Lazio - il rinforzo per Inzaghi può arrivare dall’Atalanta : Calciomercato Lazio – La Lazio pensa con grande fiducia alla prossima stagione dopo l’ultimo incredibile campionato che si è concluso però senza la qualificazioni in Champions League, adesso l’obiettivo è quello di riprovarci. Movimento in uscita sempre più vicino, stiamo parlando di Felipe Anderson ormai ad un passo dal West Ham. Il nome in pole per il sostituto è quello di Roger Guedes del Palmeiras ma nelle ultime ore ...