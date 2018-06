Calcio camminato | domenica il quadrilatero piemontese UNVS

L'Uisp presenta il 1° Campionato nazionale di Calcio camminato : Dunque uno sport adatto anche a chi non è più giovane e ha problemi di mobilità, con il quale è possibile divertirsi in amicizia mentre ci si prende cura della propria salute. Nato in Inghilterra ...

UNVS : successo storico per il Calcio camminato della Sezione di Novara in Inghilterra : La Sezione Veterani dello Sport di Novara ha ottenuto un risultato storico in Inghilterra successo storico per i Veterani dello Sport ed emozioni forti per i protagonisti di una esperienza indimenticabile, grazie al Calcio Camminato. Lo stadio Amex di Brighton della Premier League inglese (dove recentemente era stato in scena il Manchester UTD di Josè Mourinho ndr), ha infatti ospitato il primo incontro internazionale della disciplina (si gioca ...

