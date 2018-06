Cal | intesa sull' assestamento di bilancio

FMI ed Enti LoCali : firmato Protocollo di Intesa per la tutela del territorio del Lago del Turano : firmato il Protocollo di Intesa tra FMI ed Enti Locali per la tutela del territorio del Lago del Turano Mercoledì 13 giugno, nel corso della conferenza stampa di presentazione della quinta e sesta prova degli Assoluti d’Italia di Enduro a Colle di Tora (RI), è stato firmato un Protocollo di Intesa tra la FMI e alcuni rappresentanti degli Enti Locali. Alla presenza del Delegato alle Infrastrutture della Provincia di Rieti, Matteo Monaco, ...

PASTORE ALLA ROMA? / Calciomercato - accordo col Psg : intesa davvero vicina! : PASTORE ALLA ROMA? Calciomercato: i giallorossi pensano all'argentino del Paris Saint German nel caso dovesse partire Radja Nainggolan. Il belga sempre più verso l'Inter di Luciano Spalletti(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 12:24:00 GMT)

CalCIOMERCATO. Lazio-Acerbi - possibile intesa con il Sassuolo a 12 milioni : in settimana l'incontro : Secondo 'La Gazzetta dello Sport' le parti potrebbero accordarsi su una cifra intorno ai 12 milioni ovvero una via di mezzo tra le offerta e domanda. Lotito e Tare nei prossimi giorni incontreranno ...

Calciomercato Inter - Nainggolan ad un passo : c’è l’intesa con il Calciatore : Calciomercato Inter – L’Inter fa sul serio in vista della prossima stagione e pensa di costruire una squadra in grado di lottare per tutto, la qualificazione in Champions League ha portato entusiasmo ma anche disponibilità per poter Intervenire sul mercato in modo massiccio. Si avvicina sempre di più l’arrivo del centrocampista Radja Nainggolan, il belga ha dato l’ok al trasferimento, intesa dal punto di vista ...

Calciomercato Milan - si cerca l'intesa col Monaco per Falcao : MilanO - Finora le operazioni del Milan si sono concentrate sui parametri zero: e teoricamente anche per Radamel Falcao si potrebbe arrivare a un acquisto a costo pari allo zero. La modalità sarebbe ...

Cancelo alla Juventus/ Calciomercato Juventus : intesa vicina - ma il Valencia deve abbassare le sue pretese : Cancelo alla Juventus, Marotta tratta: 40 milioni di euro in due tranche, l’ex Inter ha detto sì. Il club bianconero al lavoro per chiudere l'operazione con il Valencia per il portoghese(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 18:37:00 GMT)

Calciomercato - Roma-Atalanta : intesa praticamente raggiunta per Cristante : La Roma ha messo le mani su Bryan Cristante , accordo praticamente raggiunto con l' Atalanta sulla base di 30 milioni di euro, 25 fissi più cinque di bonus su cui resta il riserbo sulla formula. ...

Calciomercato. Sarri-Chelsea - intesa di massima : ma i Blues non vogliono pagare la clausola : Si fa sempre più complessa la situazione legata al futuro di Maurizio Sarri: più passano i giorni, più si avvicina la data del 31 maggio , giorno di scadenza legale della clausola rescissoria da 8 ...

Ultrasuoni - intesa fra Bracco Imaging e Shanghai PharmaceutiCals : Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) – intesa Italia-Cina all’insegna della ricerca anti-cancro. Bracco Imaging, leader globale nella diagnostica per immagini, e Shanghai Pharmaceuticals, gruppo farmaceutico leader nel Paese asiatico, specializzato in farmaci innovativi nelle malattie oncologiche, infettive e cardiovascolari, hanno siglato oggi un accordo di collaborazione per nuove attività di Ricerca & Sviluppo in Cina. La ...

M5S-Lega verso l’accordo : «Intesa sui temi Caldi». Mattarella : presidente non è notaio : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello M5S, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo su legge Fornero e reddito di cittadinanza. Domenica nuovo incontro. Sul vertice incombe il monito di Mattarella, che ricorda Luigi Einaudi: «Il presidente non è un ...

