Cagliari | Pajac rinnova contratto fino al 2021

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ilcomunica il rinnovo deldel giocatore Markosino al, croato classe 1993, è arrivato in Sardegna nell’estate 2016 proveniente dal Celje, dopo un inizio di carriera che l’ha portato anche in Ungheria con la maglia del Videoton. Dopo l’esordio in Serie A in Genoa-del 21 agosto 2016, Marko si è trasferito in prestito al Benevento, dove con 16 presenze, 1 gol e 1 assist, ha contribuito alla storica promozione nella massima serie del club sannita. Nella stagione 2017-18 ha militato nel Perugia: 39 presenze e ben 7 assist il bilancio di una stagione positiva, durante la quale si è disimpegnato bene nel ruolo di terzino sinistro. L'articoloalCalcioWeb.