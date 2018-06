Bud Spencer | 10 film da vedere | senza Terence Hill

NATI CON LA CAMICIA - RETE 4/ Info streaming del film con Bud Spencer e Terence Hill (oggi - 29 maggio 2018) : NATI con la CAMICIA , il film in onda su RETE 4 oggi, martedì 29 maggio 2018. Nel cast: Bud Spencer e Terence Hill , alla regia Enzo Barboni. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:19:00 GMT)

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans arriverà anche su console : Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans, il pichciaduro a scorrimento dedicato al celebre duo degli anni 70'/80', metterà piede anche su console. Ad annunciarlo è il team di sviluppo con un post, per cui è ufficiale che potremo calarci nei panni dei nostri due eroi anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.Per quanto riguarda una data di uscita, nell'annuncio non viene specificato. Tutto quel possiamo fare è sperare che le ...