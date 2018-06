Bryan Adams | «Io e Lady Diana eravamo solo amici»

vanityfair

: Bryan Adams & Luciano Pavarotti - 'O Sole Mio - deedrenianluain : Bryan Adams & Luciano Pavarotti - 'O Sole Mio - ificouIdfIyIou : @addictedtodeanw molto carino e ben abbinato, adoro il @ nick ?? bryan adams - summer of ‘69 - f_uccheddu : RT @f_uccheddu: Guarda nei miei occhi, vedrai quello che sei per me… Cerca nel tuo cuore, Cerca nella tua anima… e quando mi troverai lì, s… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018)è morta da quasi 21 anni, ma di lei si continua a parlare ancora molto, spesso a sproposito, basti pensare a tutte le volte che viene chiamata in causa per improbabili confronti con le nuore Kate Middleton e Meghan Markle, senza contare che termini di paragoni su piani completamente sbilanciati per tempi, cultura e stili di vita sono sempre infruttuosi. Ci sono però anche i ricordi a renderla presente, quelli dei figli William ed Harry, e quelli degli, che non l’hanno dimenticata. A Elton John e Sarah Ferguson, che nelle ultime settimane sono tornati a parlare di lei, si aggiunge ora, il cui nome è stato spesso affiancato a quello della principessa del Galles in qualità di presunto amante. Il cantante ha messo una pietra (si spera) definitiva sul chiacchiericcio che lo investì dopo il lancio di, canzone del 1985 che racconta di una donna sposata ...