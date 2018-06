Brindisi Lei non accetta le avance | lui la perseguita per anni

romadailynews

(Di mercoledì 27 giugno 2018). Lei nonle, lui laper– Hato peruna donna che nonva di intraprendere con lui una relazione sentimentale. Negli ultimi tre mesi ha incendiato tre automobili appartenenti alla vittima. Un uomo di 44, di Villa Castelli, in provincia di, è stato arrestato dai carabinieri di Francavilla Fontana con le accuse di tentata estorsione, danneggiamento seguito da incendio e atti persecutori. L’uomo ha anche millantato di essere un uomo potente e di poter corrompere i militari. Nei suoi confronti è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di. La vicenda parte dal 2016. L’uomo avrebbe assillato e minacciato la vittima anche attraverso strumenti telematici causandole uno stato di paura per la propria incolumità e per quella della propria ...