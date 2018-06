Brexit | Conte | difesa diritti nostri connazionali nel Regno Unito

sportfair

: Conte: Brexit, garantire scambi commerciali e sicurezza #Conte - MediasetTgcom24 : Conte: Brexit, garantire scambi commerciali e sicurezza #Conte - niemiz1964 : RT @MediasetTgcom24: Conte: Brexit, garantire scambi commerciali e sicurezza #Conte - markorusso69 : RT @MediasetTgcom24: Conte: Brexit, garantire scambi commerciali e sicurezza #Conte -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Sul tema della, “porterò all’attenzione dei miei colleghi europei lasenza ambiguità deideiche vivono nel, per avere dalle Autorità britanniche impegni precisi e puntuali, vigilando in particolare suidelle categorie più vulnerabili e in difficoltà”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via domani. “Si negozia l’uscita deldall’Ue ma allo stesso tempo dobbiamo costruire per il futuro un partenariato che rifletta il profondo legame tra la Gran Bretagna e il continente europeo – sottolinea il premier – L’Italia lavorerà per un partenariato basato sulla mobilità per garantire che i fruttuosi scambi tra icittadini possano continuare, ...