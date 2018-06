Brasile | il miglior attacco è la difesa! La Serbia si conferma incompiuta | Svizzera agli

sportfair

: Il suo #Brasile. Solo suo, per ora. E il suo #Mondiale, da prendersi. #Coutinho regala ancora magie, è probabilmen… - AATB_ : Il suo #Brasile. Solo suo, per ora. E il suo #Mondiale, da prendersi. #Coutinho regala ancora magie, è probabilmen… - AldoRivalta : @ZioPino1984 giusto, prova a fare le sue giocate ma gli manca la brillantezza, se non recupera la miglior condizion… - turiniale : #Brasile e #Belgio il miglior calcio visto finora #SerbiaBrasile #Mondiali -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ile laaccedonoottavi dei Mondiali di Russia 2018: i sudamericani blindano la porta di Alisson e trovano nei giocatori di ‘sostanza’ la loro forza, lasi accontenta del pari contro Costa Rica Dopo la clamorosa disfatta della Germania nel pomeriggio, i Mondiali di Russia 2018 proseguono con i verdetti del Gruppo-E. Dopo il passo falso all’esordio contro lae la vittoria sofferta contro Costa Rica, ilriesce a staccare il pass per gli ottavi battendo lanell’ultima, decisiva, sfida del girone. L’verde-oro crea molto ma non riesce a pungere, tocca dunque al reparto arretrato prendere in mano la situazione. Apre le danze Paulinho, centrocampista di contenimento, abile a bucare la difesa dellacon un inserimento perfetto. Chiude la gara il colpo ti testa su corner di Thiago Silva, abile ...