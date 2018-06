Brasile e Svizzera agli ottavi

Mondiali 2018 - il Brasile batte 2-0 la Serbia e vola agli ottavi. Svizzera avanti : Al Brasile di Tite basta un gol per tempo, uno del centrocampista Paulinho siglato a dieci minuti dalla fine del primo tempo, e uno realizzato da Thiago Silva al 67', per battere 2-0 la Serbia e per staccare il passa per gli ottavi di finale del Mondiale. I verdeoro hanno ben controllato la partita anche se i serbi sono rimasti in gara e ci hanno provato fino alla fine ma senza risultati. Il Brasile, molto spregiudicato come al solito, ha ...

Il Brasile vola agli ottavi con Paulinho e Thiago Silva Anche la Svizzera si qualifica Chi passa : la classifica : I verdeoro dominano e passano il girone da primi, Neymar e Coutinho illuminano il gioco. Qualificata anche la Svizzera, finisce 2-2 con la Costa Rica

Brasile batte Serbia 2-0 e va agli ottavi con la Svizzera : Mosca, 27 giu. (AdnKronos) – Il Brasile si è impone 2-0 sulla Serbia a Mosca e accede da primo del gruppo E agli ottavi di finale del . La nazionale verdeoro supera la Serbia grazie ai gol di Paulinho al 36′ con un bell’inserimento centrale e di Thiago Silva con un colpo di testa al 68′. La squadra di Tite chiede il girone con 7 punti. La Serbia, eliminata, chiude a 3 punti al terzo posto. Passa agli ottavi da seconda la ...

Brasile e Svizzera si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali : Il primo ha battuto la Serbia e incontrerà il Messico, la seconda ha pareggiato col Costa Rica e se la vedrà con la Svezia The post Brasile e Svizzera si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Brasile - il miglior attacco è la difesa! La Serbia si conferma incompiuta : Svizzera agli ottavi - pari ‘neutrale’ con Costa Rica : Il Brasile e la Svizzera accedono agli ottavi dei Mondiali di Russia 2018: i sudameRicani blindano la porta di Alisson e trovano nei giocatori di ‘sostanza’ la loro forza, la Svizzera si accontenta del pari contro Costa Rica Dopo la clamorosa disfatta della Germania nel pomeriggio, i Mondiali di Russia 2018 proseguono con i verdetti del Gruppo-E. Dopo il passo falso all’esordio contro la Svizzera e la vittoria sofferta contro ...

Mondiali - Brasile e Svizzera a ottavi : 21.55 Brasile primo, Svizzera seconda. Il girone E finisce come da pronostico, con i verdeoro che agli ottavi sfideranno il Messico, mentre gli elvetici la Svezia.Nell'ultima partita della prima fase, la squadra di Tite 'gestisce' la Serbia e s'impone 2-0. Al 36' sblocca Paulinho con un bel pallonetto, raddoppia al 68' Thiago Silva. Fatica la Svizzera, 2-2 col Costarica che comincia con un palo e una traversa. Al 31' segna segna Dzemaili. Pari ...

Mondiali Russia Gruppo E - il Brasile chiude in vetta ed adesso grande spettacolo agli ottavi : vola la Svizzera che pensa in grande [TABELLONE] : Mondiali Russia Gruppo E – Si è conclusa la fase a gironi per il Gruppo E dei Mondiali, tutto si è concluso secondo i pronostici della vigilia. vola agli ottavi il Brasile che ha avuto la meglio della Serbia, 0-2 il risultato finale grazie alle reti di Paulinho e Thiago Silva, niente da fare per Milinkovic-Savic e compagni che pagano il pesante ko contro la Svizzera. Nell’altro pareggio proprio tra la Svizzera e la Costa Rica, 2-2 il ...

Mondiali Russia 2018 - la Svizzera ‘passa’ sulla Serbia : che girone intricato quello del Brasile! : Shaqiri gela la Serbia: la Svizzera in testa al girone col Brasile, gli ottavi di finale sono ad un passo Un match apparentemente di poco conto, quello di questa sera ai Mondiali di Russia 2018, tra Serbia e Svizzera. La sfida serale di oggi però è importantissima per il girone E della rassegna iridata: i brasiliani, infatti, sono stati i primi a ‘gufare’ contro la squadra Svizzera, sperando in una sua sconfitta per essere così con ...