Mondiali 2018 - il Brasile batte 2-0 la Serbia e vola agli ottavi. Svizzera avanti : Al Brasile di Tite basta un gol per tempo, uno del centrocampista Paulinho siglato a dieci minuti dalla fine del primo tempo, e uno realizzato da Thiago Silva al 67', per battere 2-0 la Serbia e per staccare il passa per gli ottavi di finale del Mondiale. I verdeoro hanno ben controllato la partita anche se i serbi sono rimasti in gara e ci hanno provato fino alla fine ma senza risultati. Il Brasile, molto spregiudicato come al solito, ha ...

Brasile batte Serbia 2-0 e va agli ottavi con la Svizzera : Mosca, 27 giu. (AdnKronos) – Il Brasile si è impone 2-0 sulla Serbia a Mosca e accede da primo del gruppo E agli ottavi di finale del . La nazionale verdeoro supera la Serbia grazie ai gol di Paulinho al 36′ con un bell’inserimento centrale e di Thiago Silva con un colpo di testa al 68′. La squadra di Tite chiede il girone con 7 punti. La Serbia, eliminata, chiude a 3 punti al terzo posto. Passa agli ottavi da seconda la ...

Brasile batte Serbia 2-0 e va agli ottavi con la Svizzera : Mosca, 27 giu. (AdnKronos) – Il Brasile si è impone 2-0 sulla Serbia a Mosca e accede da primo del gruppo E agli ottavi di finale del . La nazionale verdeoro supera la Serbia grazie ai gol di Paulinho al 36′ con un bell’inserimento centrale e di Thiago Silva con un colpo di testa al 68′. La squadra di Tite chiede il girone con 7 punti. La Serbia, eliminata, chiude a 3 punti al terzo posto. Passa agli ottavi da seconda la ...

Mondiali : Brasile batte Costa Rica 2-0 : 15.55 A San Pietroburgo, il Brasile con due reti di Coutinho e Neymar in pieno recupero superano Costa Rica (2-0). CentrameRicani subito pericolosi con Borges,ma il suo tiro lambisce il palo. Sterile supremazia della Seleçao, che però non impensierisce l'attento Navas. E il portiere del Real Madrid, dopo una traversa di Gabriel Jesus, si oppone a Neymar (2 volte) e Coutinho. Insiste il Brasile,ma la porta del Costa Rica sembra stregata.Al ...

Esperienza europea e genio balcanico - la Serbia abbatte il muro della Costa Rica : il girone del Brasile non è poi così scontato : La Serbia esordisce ai Mondiali di Russia 2018 con una vittoria: Milinkovic-Savic e compagni battono la Costa Rica per 1-0, esprimendo un mix di tecnica e fisicità davvero invidiabili In attesa di vedere il Brasile, vera attrazione del gruppo E, impegnato questa sera contro la Svizzera, la sfida inaugurale del girone mostra una Serbia davvero interessante. La formazione balcanica, ha superato la Costa Rica per 1-0, portando a casa 3 punti ...

Amichevoli : Neymar show - Brasile batte Austria 3-0 : VIENNA - Neymar è tornato e il Brasile sogna di salire sul tetto del mondo. La marcia di avvicinamento della Selecao a Russia 2018 prosegue nel migliore dei mondi. Nell'ultima amichevole prima dell'esordio nella rassegna iridata che prenderà il via giovedì, la ...

Brasileirao - Flamengo batte Corinthians e resta saldamente in vetta : Il Flamengo prosegue la sua corsa in vetta al Brasileirao grazie al successo per 1-0 al Maracanà contro il Corinthians, a decidere il match disputato a Rio de Janeiro la rete di Felipe Vizeu al 34′. In classifica la formazione rossonera sale a 20 punti, 4 in più del terzetto composto da Cruzeiro, Gremio e San Paolo. Vince anche il Santos, 16 punti, che travolge 5-2 il Vitoria grazie a una tripletta del 17enne Rodrygo. Bene anche il Gremio, ...

Volley - Nations League 2018 : sesta giornata - risultati e classifica. Brasile batte USA - crolli Polonia e Francia - Italia travolta : A Lodz , Polonia, Germania vs Polonia 3-1 , 25-18; 25-21; 21-25; 27-25, Inatteso crollo casalingo dei Campioni del Mondo che incappano nella prima sconfitta nel torneo. Show dei vicecampioni d'Europa ...

Volley - Nations League 2018 : sesta giornata - risultati e classifica. Brasile batte USA - crolli Polonia e Francia - Italia travolta : Si è conclusa la sesta giornata della Nations League 2018 di Volley maschile, neonata competizione internazionale erede della World League. Si sono giocate come di consueto otto partite e non sono mancate le sorprese. L’Italia ha perso contro l’Argentina, il Brasile ha battuto gli USA nel big-match, crolli inattesi di Polonia e Francia. Di seguito tutti i risultati e la nuova classifica della Nations League 2018 di Volley ...

Brasileirao - Flamengo capolista batte 2-0 Bahia : Miglior attacco del campionato con 15 gol in 8 partite, il Flamengo continua la sua corsa in vetta al Brasileirao, battendo 2-0 il Bahia al Maracanà grazie alle reti realizzate da Diego e Paqueta nel primo tempo. La classifica vede ora la formazione di Rio de Janeiro in testa con 17 punti, due in più del San Paolo, vincitore ieri 3-2 sul Botafogo, a 14 il Corinthians che ha battuto 1-0 l’America MG grazie alla rete di Jadson al 50′. ...

Brasileirao - Flamengo capolista batte 2-0 Bahia : Miglior attacco del campionato con 15 gol in 8 partite, il Flamengo continua la sua corsa in vetta al Brasileirao, battendo 2-0 il Bahia al Maracanà grazie alle reti realizzate da Diego e Paqueta nel primo tempo. La classifica vede ora la formazione di Rio de Janeiro in testa con 17 punti, due in più del San Paolo, vincitore ieri 3-2 sul Botafogo, a 14 il Corinthians che ha battuto 1-0 l’America MG grazie alla rete di Jadson al 50′. ...