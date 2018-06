Boxe – Vissia Trovato sul ring al teatro principe | le sensazioni dell’ex campionessa del

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Ledi, exdel mondo dei pesi supergallo, che sfiderà Gabriella Mezei adi Milano Aldi Milano, venerdì 6 luglio l’exd’Europa dei pesi minimosca Valeria Imbrogno (8 vittorie consecutive, 1 prima del limite) combatterà contro Judith Hachbold per la cintura per la pace del World Boxing Council nella categoria dei pesi mosca e sulla distanza delle 10 riprese. Organizza l’evento l’Opi 82 in collaborazione con l’ Opi Gym. Nel sottoclou, l’exdel mondo dei pesi supergallo IBO(10-1 con 4 vittorie prima del limite) sfiderà la rumena Gabriella Mezei (9-13-3) sulla distanza delle 6 riprese.ha da poco firmato con la scuderia di Salvatore Cherchi e quello delsarà il suo debutto con l’Opi 82. “Ho visto i video dei combattimenti di Gabriella Mezei – commenta...