Boxe | Giochi del Mediterraneo 2018 | Manuel Cappai | medaglia sicura! Iozia perde contro

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Arriva la primasicura per l’Italia nellaaidel, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.Fabrizioha infatti sconfitto l’algerino Oussama Mordjane per split decision (4-1) e si è così qualificato alle semifinali dove affronterà il siriano Hussin Almasri, capace di imporsi sul marocchino Yassin Bendadda con verdetto non unanime (3-2). Il 25enne sardo non ha riscontrato particolari problemiun avversario di caratura inferiore e proverà anche ad agguantare l’atto conclusivo del torneo riservato alla categoria 52kg (dall’altra parte del tabellone è prevista la sfida tra lo spagnolo Masculo e il serbo Janjic). Francesco, invece, crollal’algerino Reda Benbaziz per split decision (4-1). Il nordafricano ha dominato l’invalido per i ...