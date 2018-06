Bossetti | la sorella | Massimo ha saputo in carcere chi ha ucciso Yara Teme

Omicidio Yara - simulò minacce ed aggressioni : la sorella di Bossetti patteggia in Tribunale : Laura Letizia Bossetti, sorella gemella di Massimo, accusato dell'Omicidio di Yara Gambirasio, ha patteggiato 16 mesi per simulazione di reato: aveva denunciato 5 presunte aggressioni avvenute tra il 2014 e il 2015, nel clou dell'indagine sul fratello. Ma gli attacchi di cui ha raccontato non sarebbero mai avvenuti.Continua a leggere