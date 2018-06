Borsa Milano chiude in rialzo - +0 - 65% - : ANSA, - Milano, 27 GIU - Chiusura positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,65% a 21.557 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa Milano sale con Fca - giù Mps e Tim : ANSA, - Milano, 26 GIU - Dopo lo scivolone della vigilia sui timori di una guerra dei dazi, Piazza Affari con le altre Borse europee e Wall street ha tenuto: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento ...

Borsa Milano chiude in rialzo - +0 - 3% : ANSA, - Milano, 26 GIU - Seduta lievemente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,30% a 21.419 punti. 26 giugno 2018

Borsa Milano rallenta con Europa : Milano, 26 GIU - Leggera frenata per tutte le Borse europee, che avvicinandosi alla chiusura ondeggiano attorno alla parità: Piazza Affari si adegua e l'indice Ftse Mib scende di un marginale 0,03 per ...

Borsa : Milano +0 - 7% con Fca - Prysmian : ANSA, - Milano, 26 GIU - Avvio positivo per Piazza Affari che tenta il rimbalzo al pari delle altre Borse europee. Il Ftse Mib segna un +0,70% a 21.504 punti. Strappano da subito Prysmian , +2,2%, , ...

Borsa : Milano chiude in forte calo - -2 - 44% : Piazza Affari chiude in forte calo sui timori di un'escalation della guerra commerciale con i nuovi dazi previsti dagli Stati Uniti. Il Ftse Mib cede il 2,44% a 21.355 punti.

Borsa : Milano affossata da timori dazi : ANSA, - Milano, 25 GIU - I timori di una guerra commerciale dovuta a nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti ha affossato la Borsa di Milano , -2,4%, , in linea con i listini europei e con l'andamento ...

Borsa : Milano cede - -1 - 4% - - giù Prysmian : ANSA, - Milano, 25 GIU - Milano pesante all'avvio delle contrattazioni all'indomani dei ballottaggi sulle elezioni amministrative in Italia con i finanziari penalizzati dallo spread Btp-Bund in rialzo ...

Borsa - Milano apre in calo : Ftse Mib -0 - 72% a 21.730 punti : Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. Il Ftse Mib apre la settimana delle contrattazioni in calo dello 0,72% a quota 21.730 punti. In rialzo lo spread: il differenziale tra i titoli di Stato ...

Borsa : Milano apre in calo dello 0 - 72% : ANSA, - Milano, 25 GIU - Il Ftse Mib apre la settimana delle contrattazioni in calo dello 0,72% a quota 21.730 punti.

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 31% - : ANSA, - Milano, 22 GIU - Avvio in rialzo per Piazza Affari all'indomani. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,31% a 21.739 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per ...