Borsa Europa chiude in crescita

Borsa : Europa chiude in rosso - timori dazi : ANSA, - MILANO, 25 GIU - Le Borse europee chiudono in profondo rosso con i timori di una guerra commerciale per i nuovi dazi che potrebbe imporre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'euro ...

Tria prova a rassicurare l’Europa e i mercati : “L’euro non è in discussione”. Borsa in rosso : «La linea del governo è che l’euro non è in discussione»: così il ministro dell’economia Giovanni Tria spiega la linea del governo sulla moneta unica nel tentativo di rassicurare l’Europa. E a chi gli chiede se alla sua prima uscita in Europa, sarà rassicurante con i suoi omologhi risponde: «Spero di non essere preoccupante e di essere il contrario...